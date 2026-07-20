Mermelada de mandarina sin azúcar: una de las recetas saludables más dulces
Esta saludable receta de mermelada de mandarina sin azúcar es ideal para untar en tostadas o acompañar yogures, conservando todo el sabor de la fruta.
La mermelada de mandarina sin azúcar es una de esas recetas perfectas para disfrutar del sabor intenso y aromático de los cítricos de una manera mucho más saludable. Ideal para untar en tostadas, acompañar yogures o rellenar postres, conserva toda la frescura de la fruta sin azúcares agregados. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, preparar esta mermelada es mucho más fácil de lo que parece. Con pocas mandarinas, un buen edulcorante apto para cocción y una cocción lenta, obtendrás una conserva deliciosa, natural y llena de sabor.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 5 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable
Ingredientes
- 1 kg de mandarinas
- 200 ml de agua
- Jugo de 1 limón
- Ralladura de 1 mandarina (opcional)
- Edulcorante apto para cocción equivalente a 200 g de azúcar (stevia, sucralosa o el de tu preferencia)
- 1 cucharadita de agar-agar o 1 sobre de gelatina sin sabor hidratada (opcional, para una textura más firme)
Pasos
- Pelá las mandarinas, retirales las semillas y la mayor cantidad posible de la parte blanca para evitar un sabor amargo.
- Cortá los gajos en trozos y colocalos en una olla junto con el agua y el jugo de limón.
- Agregá el edulcorante y la ralladura de mandarina, si decidís utilizarla. Mezclá bien.
- Continuá la cocción a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, revolviendo de vez en cuando hasta que la preparación espese.
- Si preferís una mermelada más consistente, incorporá el agar-agar o la gelatina sin sabor previamente hidratada y mezclá hasta integrar.
- Envasá la mermelada caliente en frascos esterilizados, dejá enfriar y conservá en la heladera.