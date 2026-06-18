Cocina fácil: aprende a hacer mermelada casera con esta sencilla receta
Descubrí los secretos para elaborar una mermelada casera perfecta con ingredientes sencillos y pasos claros.
La mermelada de quinotos es una de las recetas más tradicionales para aprovechar esta pequeña fruta cítrica de sabor intenso y aroma inconfundible. Su equilibrio entre dulzor y un ligero toque amargo la convierte en una conserva ideal para acompañar tostadas, quesos, yogures o incluso postres. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación destaca por su sencillez y por el delicioso resultado que se obtiene con pocos ingredientes. Podrás elaborar una mermelada de quinotos brillante, aromática y perfecta para conservar durante semanas.
FICHA
Tiempo de cocción
50 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 10 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Conservas caseras
Ingredientes
- 500 gr de quinotos
- 500 gr de azúcar
- 500 ml de agua
- Jugo de 1 limón
Pasos
- Lavá los quinotos, cortalos por la mitad, retirales las semillas y cortalos en rodajas finas.
- Colocalos en una cacerola junto con el agua y cociná durante 20 minutos hasta que la fruta se ablande.
- Agregá el azúcar y el jugo de limón. Cociná a fuego medio durante 25 a 30 minutos, revolviendo ocasionalmente.
- Cuando la preparación tome consistencia de mermelada, retirala del fuego y dejala entibiar.
- Envasá en frascos esterilizados y conservá en la heladera una vez abierta.