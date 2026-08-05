Llegar temprano está bien, pero hacerlo siempre puede esconder otra cosa, según la psicología

Llegar con demasiada anticipación a una reunión, una consulta médica o una salida no siempre responde únicamente a la puntualidad. La psicología señala que, en algunos casos, esta conducta puede estar relacionada con el estrés anticipatorio, una reacción que lleva a imaginar posibles dificultades antes de que sucedan y a tomar medidas para evitar cualquier contratiempo.

La preocupación suele comenzar mucho antes de salir de casa. La posibilidad de encontrar tránsito, perder el colectivo, no conseguir estacionamiento, equivocarse de dirección o sufrir una demora inesperada aparece repetidamente en la mente. Frente a esos escenarios, presentarse antes del horario acordado ofrece una sensación inmediata de seguridad.

Quienes atraviesan este tipo de estrés no necesariamente disfrutan de esperar media hora en una sala, una vereda o una cafetería. Sin embargo, esa espera puede resultarles más tolerable que la incertidumbre de llegar con el tiempo justo. La anticipación funciona entonces como una estrategia para reducir el nerviosismo y recuperar cierto control sobre la situación.

El estrés anticipatorio aparece cuando la mente intenta adelantarse a un acontecimiento futuro y se concentra principalmente en todo aquello que podría salir mal. Aunque el problema todavía no exista, el cuerpo y las emociones pueden reaccionar como si la amenaza ya estuviera presente.

Una revisión publicada en Nature Reviews Neuroscience explicó que la incertidumbre sobre un posible peligro dificulta la capacidad de prepararse y aumenta la ansiedad. Cuando no se sabe con exactitud qué ocurrirá, el cerebro intenta reunir información, anticipar resultados y encontrar maneras de reducir las consecuencias negativas.

En el caso de la puntualidad, esa respuesta puede manifestarse mediante cálculos constantes, alarmas colocadas con gran anticipación, revisión repetida del horario y planificación de recorridos alternativos. Llegar temprano elimina una de las variables que generan preocupación, pero no siempre resuelve el mecanismo que está detrás.

La necesidad de control y la intolerancia a la incertidumbre también pueden influir en quienes nunca quieren llegar tarde.

El estrés anticipatorio y las señales de inseguridad

Una de las características del estrés anticipatorio es la tendencia a imaginar el resultado más desfavorable. Una demora mínima puede ser interpretada como el comienzo de una cadena de problemas: llegar tarde, causar una mala impresión, recibir un reproche o perder una oportunidad importante.

Esta forma de pensamiento no se limita al traslado. Antes de una reunión laboral, una entrevista o un compromiso social también pueden aparecer dudas sobre qué decir, cómo comportarse o qué pensarán los demás. La persona intenta prepararse para todas las posibilidades, incluso para aquellas que tienen pocas probabilidades de ocurrir.

Un experimento publicado en la revista Behavior Therapy analizó la relación entre la intolerancia a la incertidumbre y la ansiedad antes de una situación potencialmente estresante. Los resultados mostraron que quienes tenían mayores dificultades para tolerar lo imprevisible experimentaban más ansiedad anticipatoria cuando no sabían con certeza qué ocurriría.

Este mecanismo permite comprender por qué algunas personas salen con un margen mucho mayor al necesario. No se trata solamente de respetar la hora pactada, sino de disminuir el malestar provocado por todo aquello que no pueden controlar durante el trayecto.

La denominada intolerancia a la incertidumbre describe precisamente la dificultad para aceptar que el futuro no puede conocerse por completo. Quienes presentan esta tendencia suelen necesitar más información antes de tomar una decisión, preparar distintas alternativas y revisar numerosas veces que nada haya quedado librado al azar. Una investigación centrada en la búsqueda de información encontró que la intolerancia prospectiva a la incertidumbre está vinculada con el miedo y la ansiedad frente a aquello que podría ocurrir. La necesidad de saber y prever puede transformarse así en una respuesta frente al malestar que genera lo desconocido.

¿Puede el perfeccionismo influir en la puntualidad?

La psicología también relaciona este comportamiento con la autoexigencia y determinadas formas de perfeccionismo. Para algunas personas, llegar unos minutos tarde no representa un inconveniente menor, sino una falla personal que podría provocar culpa, vergüenza o una evaluación negativa.

El perfeccionismo adaptativo puede favorecer la organización, la responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos. El problema aparece cuando los estándares se vuelven rígidos y cualquier desviación es vivida como un fracaso.

Una investigación publicada en 2024 volvió a encontrar una estrecha relación entre el perfeccionismo desadaptativo y la ansiedad. Quienes establecen exigencias difíciles de alcanzar suelen experimentar más preocupación, pensamientos repetitivos y temor ante la posibilidad de equivocarse.

En este contexto, llegar excesivamente temprano funciona como una forma de protegerse del error. El objetivo deja de ser simplemente cumplir con el horario y pasa a ser garantizar que nada pueda alterar la imagen de responsabilidad que la persona intenta sostener.

La conducta también puede estar influida por la crianza. Haber crecido en un ambiente donde los errores eran castigados, la puntualidad se exigía de forma estricta o el rendimiento debía ser siempre perfecto puede favorecer una mayor necesidad de anticipación durante la adultez.

Esto no significa que todas las personas responsables o perfeccionistas sufran estrés anticipatorio. La puntualidad puede ser una costumbre aprendida, una muestra de consideración hacia los demás o una forma práctica de organizar la jornada.

El agotamiento mental de vivir en constante anticipación

La principal dificultad aparece cuando la mente permanece constantemente enfocada en el próximo compromiso. La persona termina una actividad y comienza de inmediato a pensar en todo lo que podría salir mal en la siguiente.

Este estado de preparación permanente puede provocar agotamiento mental, cansancio físico, insomnio, irritabilidad y problemas de concentración. También puede dificultar la toma de decisiones, ya que cada alternativa es analizada en busca de riesgos y consecuencias negativas.

La preocupación funciona como un intento de afrontar la incomodidad generada por los resultados inciertos. Sin embargo, distintos trabajos sobre la intolerancia a la incertidumbre muestran que imaginar escenarios y buscar soluciones de manera repetitiva no siempre consigue reducir el malestar a largo plazo.

Llegar temprano no constituye por sí solo una señal de ansiedad. La diferencia está en cómo se vive la previa. Salir con tiempo y esperar tranquilamente no es lo mismo que sentir angustia, revisar todo de manera compulsiva o creer que una demora mínima tendrá consecuencias graves.

Cuando la anticipación comienza a interferir con el descanso, las relaciones o las actividades cotidianas, puede ser necesario observar la distancia entre lo posible y lo probable. Que algo pueda ocurrir no significa que vaya a suceder, aunque la mente ansiosa tienda a tratar ambas situaciones de la misma manera.

La psicología sostiene que la puntualidad excesiva puede cumplir diferentes funciones. Para algunos es una elección basada en la organización y el respeto; para otros, una estrategia destinada a calmar la incertidumbre. El problema no está en presentarse antes de hora, sino en necesitar controlar cada detalle para evitar un futuro que todavía no ocurrió.