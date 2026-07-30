3 películas para quienes quedaron fascinados con La Odisea

La Odisea , la nueva película de Christopher Nolan , se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026. La producción protagonizada por Matt Damon superó los 683 millones de dólares en la taquilla mundial desde su estreno y consiguió una recepción ampliamente favorable por parte de la crítica especializada.

La película alcanzó un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes, sobre más de 450 reseñas, y obtuvo 88 puntos sobre 100 en Metacritic. Con estos números, Nolan no solo consiguió otro éxito comercial y crítico, sino que también volvió a colocar en el centro de la conversación una de las historias más importantes de la antigüedad.

Basada en el poema épico atribuido a Homero, La Odisea sigue el extenso viaje de Ulises —también conocido como Odiseo— para regresar a Ítaca después de la guerra de Troya. Durante la travesía debe atravesar mares peligrosos, enfrentarse a criaturas mitológicas y resistir diferentes tentaciones antes de reencontrarse con Penélope y recuperar su hogar.

Para quienes terminaron la película de Nolan y se quedaron con ganas de continuar dentro de ese universo, existen otras producciones que adaptaron la misma historia desde perspectivas muy diferentes. Algunas conservaron los monstruos y las aventuras del relato original, mientras que otras eligieron concentrarse en el regreso del héroe o trasladar el mito a una época completamente distinta .

Estrenada en 1954, Ulises es una de las versiones cinematográficas más directas del poema de Homero. La película fue dirigida por Mario Camerini y tiene a Kirk Douglas en el papel del rey de Ítaca, acompañado por Silvana Mangano como Penélope y Circe, y Anthony Quinn como Antínoo.

La historia comienza con Penélope rodeada por los pretendientes que buscan ocupar el lugar de su esposo, desaparecido desde el final de la guerra de Troya. Mientras ella intenta ganar tiempo y proteger el reino, Ulises lucha por recuperar la memoria y completar el camino de regreso a su hogar.

La versión protagonizada por Kirk Douglas recupera los episodios más conocidos de La Odisea, desde el cíclope hasta las sirenas.

A lo largo de la película aparecen varios de los episodios más conocidos de La Odisea. El protagonista queda encerrado en la cueva del cíclope Polifemo, escucha el canto de las sirenas atado al mástil de su barco y llega a la isla de Circe, donde sus compañeros son convertidos en animales.

Aunque sus efectos visuales responden a las posibilidades del cine de la década de 1950, continúa siendo una buena opción para quienes buscan una versión clásica, aventurera y bastante cercana a los acontecimientos narrados en el poema.

El regreso, una mirada más humana sobre La Odisea

El regreso, estrenada en 2024 y dirigida por Uberto Pasolini, no intenta contar todo el viaje de Ulises. La película se concentra en la parte final de la historia, cuando el héroe llega a las costas de Ítaca después de permanecer veinte años lejos de su familia.

Ralph Fiennes interpreta a un Ulises agotado, envejecido y marcado por la guerra, mientras que Juliette Binoche encarna a Penélope. Durante la ausencia de su esposo, ella quedó atrapada en su propio palacio y rodeada por hombres que pretenden casarse con ella para convertirse en los nuevos gobernantes del reino.

En esta versión casi no hay lugar para los grandes monstruos ni para las espectaculares aventuras marítimas. El centro está puesto en las consecuencias de la violencia, el paso del tiempo y la dificultad de volver a una casa que ya no es la misma.

Ralph Fiennes encarna a un Ulises marcado por la guerra en una mirada más íntima sobre el final de La Odisea. The Return

De esta manera, El regreso transforma el tramo final de La Odisea en un drama sobre una familia separada durante demasiado tiempo. Ulises debe recuperar su identidad, proteger a su hijo Telémaco y demostrar que todavía tiene la fuerza necesaria para enfrentar a quienes se apoderaron de su hogar.

¿Dónde estás, hermano?, La Odisea trasladada a Estados Unidos

La tercera propuesta es también la más alejada visualmente de la antigua Grecia. ¿Dónde estás, hermano?, estrenada en 2000 y dirigida por Joel y Ethan Coen, traslada libremente La Odisea al estado de Misisipi durante la Gran Depresión.

George Clooney interpreta a Ulysses Everett McGill, un preso que escapa de una cadena de trabajos forzados junto con otros dos hombres. El protagonista les asegura que deben encontrar un tesoro escondido antes de que la zona quede inundada, aunque detrás de su plan existe un motivo mucho más personal.

Durante el recorrido aparecen numerosas referencias al poema de Homero. El grupo se encuentra con tres mujeres que representan a las sirenas, mientras que un vendedor de Biblias con un solo ojo funciona como una particular versión del cíclope. Incluso el nombre del protagonista, Ulysses, remite directamente al héroe de La Odisea.

Los hermanos Coen trasladaron libremente La Odisea al sur de Estados Unidos y la convirtieron en una comedia musical. Touchstone Pictures

Sin embargo, la película no busca reproducir de manera exacta el relato antiguo. Los hermanos Coen lo transformaron en una comedia musical repleta de persecuciones, canciones populares, personajes extraños y situaciones absurdas.

Las tres producciones parten de la misma obra, pero ofrecen experiencias completamente distintas. Ulises conserva el espíritu de una aventura mitológica clásica, El regreso explora las heridas que dejó la guerra y ¿Dónde estás, hermano? demuestra que La Odisea puede trasladarse a otro siglo y a otro continente sin perder la esencia del viaje de su protagonista.