Así se prepara la mermelada de mandarina perfecta ¡secretos revelados!

Pasos

Lavar muy bien las mandarinas. Pelarlas, retirar las semillas y la mayor parte de la parte blanca. Cortar los gajos en trozos pequeños y reservar parte de la cáscara en tiras finas si se desea una mermelada con más textura.

Colocar las mandarinas, el azúcar, el jugo de limón y el agua en una olla. Mezclar y dejar reposar durante 20 a 30 minutos para que la fruta comience a liberar sus jugos.

Llevar la preparación a fuego medio y cocinar durante 45 a 50 minutos, revolviendo de manera ocasional y retirando la espuma que se forme en la superficie.

Cuando la mermelada haya espesado, procesarla parcialmente si se prefiere una textura más lisa o dejarla tal como está para conservar los trozos de fruta.