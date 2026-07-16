Así se prepara la mermelada de mandarina perfecta ¡secretos revelados!
Conocé los secretos para lograr una mermelada de mandarina casera y deliciosa, ideal para acompañar tus desayunos y postres.
La mermelada de mandarina casera es una forma deliciosa de aprovechar esta fruta de estación y disfrutar de un sabor cítrico, fresco y ligeramente dulce durante todo el año. Esta es una de las recetas ideales para acompañar tostadas, yogures, budines o utilizar como relleno de tortas y masas.
Con pocos ingredientes y una cocción lenta, la mermelada de mandarina casera conserva todo el aroma característico de la fruta. Además, es una preparación muy valorada dentro de la cocina casera porque permite elaborar conservas naturales con un sabor mucho más intenso que las comerciales. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de mandarinas
- 500 g de azúcar
- Jugo de 1 limón
- 150 ml de agua
- Lavar muy bien las mandarinas. Pelarlas, retirar las semillas y la mayor parte de la parte blanca. Cortar los gajos en trozos pequeños y reservar parte de la cáscara en tiras finas si se desea una mermelada con más textura.
- Colocar las mandarinas, el azúcar, el jugo de limón y el agua en una olla. Mezclar y dejar reposar durante 20 a 30 minutos para que la fruta comience a liberar sus jugos.
- Llevar la preparación a fuego medio y cocinar durante 45 a 50 minutos, revolviendo de manera ocasional y retirando la espuma que se forme en la superficie.
- Cuando la mermelada haya espesado, procesarla parcialmente si se prefiere una textura más lisa o dejarla tal como está para conservar los trozos de fruta.
- Envasar la mermelada de mandarina casera aún caliente en frascos previamente esterilizados. Tapar, dejar enfriar por completo y conservar en la heladera una vez abiertos.