Pastel de mandarina sin harina y sin azúcar: una de las recetas que no vas a poder creer
Descubre el pastel de mandarina sin harina ni azúcar: una receta fácil y aromática para disfrutar en casa.
La pastel de mandarina sin harina y sin azúcar es una de las recetas más aromáticas y fáciles para disfrutar en cualquier época del año. Preparada con mandarinas enteras, esta pastel se destaca por su textura húmeda, su intenso perfume cítrico y un sabor fresco. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, este clásico conquista porque aprovecha la fruta de manera simple y logra un resultado esponjoso con muy pocos pasos. Con los tips que te presentamos lograrás un pastel tierno, bien húmedo y con un irresistible sabor a mandarina.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 2 mandarinas medianas (sin semillas)
- 3 huevos
-
- 80 gr de edulcorante granulado apto para cocinar (o el equivalente en stevia)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y engrasá un molde de 22 cm.
- Herví las mandarinas enteras durante 20 minutos. Dejalas entibiar, retirales las semillas y procesalas con la cáscara.
- Agregá los huevos, el edulcorante y la vainilla. Procesá nuevamente hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporá la harina de almendras y el polvo para hornear, mezclando con una espátula.
- Volcá la preparación en el molde y horneá durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar completamente antes de desmoldar.