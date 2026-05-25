Prepará una de las recetas más fácil,deliciosa y saludable: pastel de ciruelas sin azúcar

El pastel de ciruelas sin azúcar es una alternativa deliciosa para quienes desean disfrutar de un postre casero aprovechando el dulzor natural de la fruta. Esta receta combina pocos ingredientes y una preparación sencilla, logrando una textura húmeda y un sabor equilibrado que resulta perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o un café después de las comidas. ¡Manos a la obra!