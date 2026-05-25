Prepará una de las recetas más fácil,deliciosa y saludable: pastel de ciruelas sin azúcar
Incorporá en tu libro de recetas este pastel de ciruelas saludable para que te sigas cuidando sin resignar sabor.
El pastel de ciruelas sin azúcar es una alternativa deliciosa para quienes desean disfrutar de un postre casero aprovechando el dulzor natural de la fruta. Esta receta combina pocos ingredientes y una preparación sencilla, logrando una textura húmeda y un sabor equilibrado que resulta perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o un café después de las comidas. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, los pasteles elaborados sin azúcar añadido se han convertido en una opción cada vez más popular. Seguí todos los pasos y podrás preparar un pastel de ciruelas tierno y aromático en muy pocos pasos, ideal para disfrutar de un dulce casero sin complicaciones.
FICHA
Ingredientes
- 500 g de ciruelas maduras
- 3 huevos
- 200 g de harina integral
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Precalentá el horno a 180 °C. Lavá las ciruelas, retirales el carozo y cortalas en trozos.
- Batí los huevos junto con la leche y la esencia de vainilla. Agregá la harina integral y el polvo de hornear, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporá la mitad de las ciruelas a la masa y volcá la preparación en un molde previamente enmantecado o forrado.
- Distribuí el resto de las ciruelas sobre la superficie y horneá durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar antes de desmoldar y serví a temperatura ambiente.