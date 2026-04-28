¿Pastel de manzana húmedo? la receta esponjosa que te encantará
La receta definitiva para un pastel de manzana y yogur, esponjoso y húmedo que se convertirá en tu favorita.
Esta receta de pastel de manzana y yogur es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y deliciosa. El yogur aporta suavidad y las manzanas un toque dulce y natural. Es una delicia fácil, perfecta para la merienda o el desayuno con algo casero. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Harina leudante — 250 gramos
- Azúcar — 180 gramos
- Huevo — 3 unidades (180 gramos)
- Yogur natural — 200 gramos
- Aceite — 100 mililitros
- Manzana — 2 unidades
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Canela — 3 gramos
Paso a paso para crear un pastel de manzana y yogur delicioso
1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
2- Agregar el yogur, el aceite y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante y la canela.
4- Pelar y cortar las manzanas en cubos o láminas.
5- Agregar las manzanas a la mezcla.
6- Volcar la preparación en un molde enmantecado.
7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el pastel esté dorado.
De la cocina a la mesa
El pastel de manzana y yogur es una opción ideal para quienes buscan algo casero, suave y lleno de sabor. Esta receta logra una textura húmeda gracias al yogur, mientras que la manzana aporta dulzura y frescura. Es perfecto para acompañar el mate, el café o el té. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir solo o con un toque de azúcar impalpable por encima. Este pastel casero es práctico, delicioso y perfecto para disfrutar en cualquier momento del día. ¡A disfrutar!.