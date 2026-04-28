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¿Pastel de manzana húmedo? la receta esponjosa que te encantará

La receta definitiva para un pastel de manzana y yogur, esponjoso y húmedo que se convertirá en tu favorita.

Candela Spann

Esta receta de pastel de manzana y yogur es ideal para toda la familia

Esta receta de pastel de manzana y yogur es ideal para toda la familia

Shutterstock

Esta receta de pastel de manzana y yogur es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y deliciosa. El yogur aporta suavidad y las manzanas un toque dulce y natural. Es una delicia fácil, perfecta para la merienda o el desayuno con algo casero. ¡Manos a la obra!.

Una receta que será tu favorita
Una receta que ser&aacute; tu favorita

Una receta que será tu favorita

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Harina leudante — 250 gramos
  • Azúcar — 180 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Yogur natural — 200 gramos
  • Aceite — 100 mililitros
  • Manzana — 2 unidades
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Canela — 3 gramos

Paso a paso para crear un pastel de manzana y yogur delicioso

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar el yogur, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y la canela.

4- Pelar y cortar las manzanas en cubos o láminas.

5- Agregar las manzanas a la mezcla.

6- Volcar la preparación en un molde enmantecado.

7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el pastel esté dorado.

Acompañá esta receta con la infusión que más te guste
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De la cocina a la mesa

El pastel de manzana y yogur es una opción ideal para quienes buscan algo casero, suave y lleno de sabor. Esta receta logra una textura húmeda gracias al yogur, mientras que la manzana aporta dulzura y frescura. Es perfecto para acompañar el mate, el café o el . Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir solo o con un toque de azúcar impalpable por encima. Este pastel casero es práctico, delicioso y perfecto para disfrutar en cualquier momento del día. ¡A disfrutar!.

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