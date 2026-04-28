¿Pastel de manzana húmedo? la receta esponjosa que te encantará

Esta receta de pastel de manzana y yogur es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y deliciosa. El yogur aporta suavidad y las manzanas un toque dulce y natural. Es una delicia fácil, perfecta para la merienda o el desayuno con algo casero. ¡Manos a la obra!.

Una receta que será tu favorita

Una receta que será tu favorita

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar el yogur, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y la canela.

4- Pelar y cortar las manzanas en cubos o láminas.

5- Agregar las manzanas a la mezcla.

6- Volcar la preparación en un molde enmantecado.

7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el pastel esté dorado.

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De la cocina a la mesa

El pastel de manzana y yogur es una opción ideal para quienes buscan algo casero, suave y lleno de sabor. Esta receta logra una textura húmeda gracias al yogur, mientras que la manzana aporta dulzura y frescura. Es perfecto para acompañar el mate, el café o el té. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir solo o con un toque de azúcar impalpable por encima. Este pastel casero es práctico, delicioso y perfecto para disfrutar en cualquier momento del día. ¡A disfrutar!.