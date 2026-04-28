Torta de zanahoria: la receta rica y distinta que estabas esperando
Disfruta de una deliciosa torta de zanahoria con esta sencilla receta, perfecta para cualquier ocasión.
La torta de zanahoria sorprende desde el primer bocado y, aunque su ingrediente principal no suele asociarse a lo dulce, el resultado exquisito. Es una receta perfecta para acompañar un café o para una merienda más especial, y se puede servir sola o con un glasé simple. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
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3 zanahorias ralladas
2 huevos
150 g de azúcar
100 ml de aceite
200 g de harina
1 cucharada de polvo de hornear
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
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Precalentar el horno a 180 °C.
Batir los huevos con el azúcar.
Agregar el aceite y la vainilla.
Incorporar la zanahoria rallada.
Mezclar la harina con el polvo de hornear y la canela.
Integrar a la preparación.
Volcar en un molde.
Hornear durante 30 minutos.
Dejar enfriar antes de servir. ¡Y listo!