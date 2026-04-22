Estos fusiles al huevo son deliciosos: una receta fácil, económica y rendidora
Receta de fusiles al huevo, una pasta casera simple, rendidora y perfecta para acompañar con cualquier salsa.
Esta receta de fusiles al huevo es ideal para quienes quieren preparar pasta casera con pocos ingredientes. La masa queda firme, elástica y perfecta para acompañar con distintas salsas. Es una delicia simple, rendidora y muy versátil para cualquier comida del día en casa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Harina de trigo — 400 gramos
- Huevo — 4 unidades (240 gramos)
- Sal — 5 gramos
- Aceite — 10 mililitros
Paso a paso para crear fusiles al huevo deliciosos
1- Colocar la harina de trigo en forma de corona y agregar los huevos en el centro.
2- Incorporar la sal y el aceite, y mezclar hasta formar una masa.
3- Amasar durante 10 minutos hasta lograr una textura lisa y elástica.
4- Dejar descansar la masa durante 30 minutos.
5- Estirar y cortar tiras finas para formar los fusiles enrollando la masa.
6- Cocinar en agua con sal durante 3 a 4 minutos hasta que estén al dente.
7- Servir los fusiles al huevo con la salsa elegida.
De la cocina a la mesa
Los fusiles al huevo son una de las formas más simples y tradicionales de hacer pasta casera. Esta receta permite lograr una masa firme y sabrosa, ideal para absorber cualquier tipo de salsa. Además, hacer pasta en casa es una experiencia gratificante y muy versátil. Se pueden acompañar con salsa de tomate, crema, pesto o incluso manteca y queso. Su textura al dente y su forma hacen que cada bocado sea delicioso. Estos fusiles caseros son perfectos para compartir en familia y disfrutar de una comida hecha desde cero. ¡A disfrutar!