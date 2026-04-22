Estos fusiles al huevo son deliciosos: una receta fácil, económica y rendidora

Esta receta de fusiles al huevo es ideal para quienes quieren preparar pasta casera con pocos ingredientes. La masa queda firme, elástica y perfecta para acompañar con distintas salsas. Es una delicia simple, rendidora y muy versátil para cualquier comida del día en casa. ¡Manos a la obra!

1- Colocar la harina de trigo en forma de corona y agregar los huevos en el centro.

2- Incorporar la sal y el aceite, y mezclar hasta formar una masa.

3- Amasar durante 10 minutos hasta lograr una textura lisa y elástica.

4- Dejar descansar la masa durante 30 minutos.

5- Estirar y cortar tiras finas para formar los fusiles enrollando la masa.

6- Cocinar en agua con sal durante 3 a 4 minutos hasta que estén al dente.

7- Servir los fusiles al huevo con la salsa elegida.

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De la cocina a la mesa

Los fusiles al huevo son una de las formas más simples y tradicionales de hacer pasta casera. Esta receta permite lograr una masa firme y sabrosa, ideal para absorber cualquier tipo de salsa. Además, hacer pasta en casa es una experiencia gratificante y muy versátil. Se pueden acompañar con salsa de tomate, crema, pesto o incluso manteca y queso. Su textura al dente y su forma hacen que cada bocado sea delicioso. Estos fusiles caseros son perfectos para compartir en familia y disfrutar de una comida hecha desde cero. ¡A disfrutar!