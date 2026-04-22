Budín de banana súper húmedo: la receta fácil y económica con el truco del puré

El budín de banana es el clásico que nunca falla por su humedad y sencillez. El truco de los pasteleros para que no quede pesado está en un detalle del puré que pocos conocen. Con esto quedará esponjoso y sabroso.

Lo mejor de esta receta es que no necesita batidoras complejas ni ingredientes costosos. Sin embargo, existe un secreto fundamental en la preparación de la fruta que marca la diferencia entre un budín aireado y uno apelmazado.

La clave del éxito del budín está en el puré de bananas. Fuente: IA Gemini.

El secreto del puré está en pisar las bananas con un tenedor hasta obtener una pasta, pero dejando algunos trozos pequeños. No hay que procesarlas ni licuarlas porque esos pequeños trozos de fruta son los que mantienen la humedad y el sabor intenso tras el horneado.

Luego, mezclar en un bol los huevos con el azúcar hasta que la preparación esté integrada y espumosa. Añadir el aceite y la vainilla, batiendo un poco más. Después se incorpora el puré de banana rústico a la mezcla líquida. Sumar harina y sal tamizadas con movimientos suaves.

Para la cocción, volcar la mezcla en un molde enmantecado y llevar a un horno precalentado a 180°C por unos 40 a 45 minutos. Se notará que está listo cuando, al insertar un palillo, salga seco.

Si las bananas están extremadamente maduras, se puede reducir la cantidad de azúcar a 100 gramos, ya que la fruta aportará su propia fructosa.