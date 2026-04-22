Las cinco flores que se siembran una vez y se reproducen solas para siempre

En el mundo de la jardinería muchas veces los paisajistas tienen que empezar de cero cada año con los cambios de clima. Sin embargo, existen flores que son aliadas porque una vez que se establecen, se encargan de su descendencia.

Los especialistas señalan que el secreto de estas plantas está en que dejan caer sus semillas de manera natural y así van colonizando rincones y macetas sin que nadie tenga que intervenir. Se trata de variables que transformarán el jardín en un ecosistema autosuficiente.

La borraja, además de ser comestible y medicinal, es una gran sobreviviente. Se destaca por sus flores azules eléctricas en forma de estrella. Es de rápido crecimiento y una vez que asoma al jardín se puede dar por hecho que las semillas garantizarán una nueva generación cada temporada sin mover un dedo.

La otra opción son las zinnias, plantas imbatibles. El secreto para que sean eternas es la paciencia. Al dejar que se sequen las flores en la planta, ellas se encargarán de resembrar el terreno para el próximo año.

Por su parte, la rudbeckia es una planta resistente como pocas. Es famosa por sus pétalos amarillos y su corazón oscuro. Es la planta ideal para quienes olvidan el riego con frecuencia, ya que soporta el rigor del verano y vuelve con más fuerza cada ciclo, aportando una estética rústica y cálida.

Las amapolas no se quedan atrás y gracias a sus semillas diminutas es común verlas aparecer en lugares inesperados. También la flor araña es ideal para los que buscan altura y una forma exótica. Su estructura aireada permite dar un aspecto sofisticado, casi como una explosión botánica.

Para fomentar este ciclo natural de las plantas se aconseja evitar limpiar demasiado el jardín al final de la temporada. Dejar que algunas flores se marchiten en la planta; ese "descuido" es, en realidad, la siembra del futuro.