Ni suculentas ni potus: la planta ideal para plantar en abril

En el mes de abril el jardín y el balcón comienzan una etapa de transición y el descenso de la temperatura suele debilitar a algunas plantas . Por suerte existe una gran planta que ignora las dificultades del clima: la lavanda .

La lavanda no solamente se destaca por su belleza, sino que además es una gran opción para los que buscan un espacio verde de bajo mantenimiento en los meses más fríos. Además, desprende un aroma exquisito.

La planta de lavanda es una verdadera "superviviente" de la ciudad . Sus características la hacen ideal para enfrentar los desafíos del otoño. Por un lado, sorporta el viento con sus tallos firmes. Aprovecha al máximo la luz solar de la tarde, sobre todo cuando es menos intensa.

La lavanda es una planta que resiste en los meses más fríos.

Además, se trata de una planta que crece sin problemas en maceta, lo que la hace ideal para departamentos o terrazas pequeñas. Es una planta además que tiene como peor enemigo al exceso de agua, por eso es ideal para los olvidadizos.

La lavanda prefiere un suelo seco. En otoño, gracias a la humedad ambiental, se pueden espaciar los riegos todavía más. Es importante que la maceta tenga orificios para que drene el agua y evitar encharcamientos. Además, de decorar es un aromatizante orgánico que se intensifica con la brisa.

Elegir lavanda no solo beneficia la vista, sino que su presencia atrae a polinizadores necesarios, como las abejas, y su resistencia natural a las plagas evita tener que usar pesticidas o productos químicos en el hogar.