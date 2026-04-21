¿Por qué mezclar vinagre con cáscara de palta? La respuesta sorprendente

En el mundo de la limpieza cada vez surgen más alternativas ecológicas y sustentables. Una de ellas es el uso de las cáscaras de palta combinadas con vinagre . Un dúo dinámico para la cocina y el baño.

Este limpiador funciona porque aprovecha los aceites esenciales de la palta que actúan como un solvente natural que ablanda la grasa más rebelde de las mesadas. Además tiene un poder antibacteriano que ayuda a desinfectar superficies.

La cáscara de palta guarda con vinagre es muy útil para limpiar.

Por otra parte, el ácido acético del vinagre no solamente potencia la limpieza sino que además neutraliza olores desagradables en lugar de camuflarlos.

Al pasarse a este tipo de limpieza se reduce el consumo de envases plásticos y químicos corrosivos. Se aprovecha un residuo que normalmente termina en la basura y se usan ingredientes básicos que todos tienen en la alacena.

Paso a paso

Para lograr el limpiador solo se necesita tener paciencia para la maceración. En primer lugar, se lavan bien las cáscaras de palta para quitar restos de pulpa y se colocan en un frasco de vidrio limpio. Cubrirlas totalmente con vinagre blanco y dejar en un lugar fresco durante diez días. Colar el líquido y pasarlo a un atomizador.

Este limpiador multiuso será la salvación para desengrasar y limpiar la cocina como también el baño.