Por qué los expertos recomiendan tirar café usado en el inodoro

Expertos en limpieza revelan un truco insólito: los posos de café pueden ser la solución para mantener tu inodoro y baño libres de malos olores.

Los posos de café han dejado de ser un resto de basura para transformarse en un aliado inesperado de limpieza en el baño. Actualmente es recomendado por los expertos del hogar como un método muy eficaz para combatir dos problemas.

En el mundo de las soluciones caseras los posos de café sirven para combatir la suciedad y la falta de ventilación en el baño. La ciencia detrás de este truco es muy simple. El café usado tiene una estructura porosa que actúa como “esponja” de las moléculas. Gracias a eso es capaz de atrapar y neutralizar malos olores.

Gemini_Generated_Image_mdni0tmdni0tmdni El café combate los malos olores. Fuente. IA Gemini.

Este método es muy efectivo para baños con escasa circulación de aire, inodoros que no se usan con frecuencia y sirve también para combatir el olor a encierro o los gases que pueden retornar por las tuberías.

Por otro lado, el café ofrece beneficios que otros productos químicos no tienen. Su textura granular ayuda a remover manchas superficiales sin rayar la porcelana de la taza y aporta una fragancia natural, sutil y fresca. Además, reduce los desperdicios orgánicos al darles una segunda vida antes de desecharlos.