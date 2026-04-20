Por qué los expertos recomiendan tirar café usado en el inodoro
Expertos en limpieza revelan un truco insólito: los posos de café pueden ser la solución para mantener tu inodoro y baño libres de malos olores.
Los posos de café han dejado de ser un resto de basura para transformarse en un aliado inesperado de limpieza en el baño. Actualmente es recomendado por los expertos del hogar como un método muy eficaz para combatir dos problemas.
En el mundo de las soluciones caseras los posos de café sirven para combatir la suciedad y la falta de ventilación en el baño. La ciencia detrás de este truco es muy simple. El café usado tiene una estructura porosa que actúa como “esponja” de las moléculas. Gracias a eso es capaz de atrapar y neutralizar malos olores.
Este método es muy efectivo para baños con escasa circulación de aire, inodoros que no se usan con frecuencia y sirve también para combatir el olor a encierro o los gases que pueden retornar por las tuberías.
Por otro lado, el café ofrece beneficios que otros productos químicos no tienen. Su textura granular ayuda a remover manchas superficiales sin rayar la porcelana de la taza y aporta una fragancia natural, sutil y fresca. Además, reduce los desperdicios orgánicos al darles una segunda vida antes de desecharlos.
Cómo aplicar café en el baño
En primer lugar, se guardan los restos de café. Escurrir bien el exceso de agua para que queden solos los granos húmedos. Colocar una o dos cucharadas directamente en el fondo del inodoro y distribuir por las paredes de la taza. Dejar actuar la mezcla durante varias horas.
Transcurrido el tiempo recomendado, tirar la cadena para limpiar los restos y notarán la frescura inmediata. Los especialistas señalan que si bien es un gran complemento, no reemplaza la desinfección profunda.