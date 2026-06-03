Para qué sirve sumergir los pies en vinagre de manzana y cuándo hacerlo

Remojar los pies en vinagre de manzana es un hábito cada vez más popular por sus posibles beneficios para la higiene, la relajación y el descanso.

El vinagre de manzana es uno de los productos más utilizados en los remedios caseros vinculados al cuidado personal. Entre sus usos más populares se encuentra el baño de pies, una práctica que muchas personas incorporan a su rutina para aliviar el cansancio y mejorar la higiene después de una jornada intensa.

Este hábito consiste en sumergir los pies en una mezcla de agua tibia y vinagre de manzana durante algunos minutos. El ingrediente principal del vinagre es el ácido acético, una sustancia con propiedades antimicrobianas que suele emplearse como complemento en rutinas de cuidado corporal.

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Entre los beneficios que popularmente se le atribuyen se encuentran la reducción del mal olor, una sensación de frescura y descanso, el ablandamiento de durezas y la ayuda para mantener una mejor higiene de la piel y las uñas. También hay quienes lo utilizan para disminuir la transpiración de los pies. Sin embargo, no reemplaza tratamientos médicos ni dermatológicos.

Para realizar este baño casero solo se necesita un recipiente con agua tibia y aproximadamente media taza de vinagre de manzana. Los pies deben permanecer en remojo entre 15 y 20 minutos. Al finalizar, es importante secarlos muy bien, especialmente entre los dedos, para evitar la acumulación de humedad.