Si tienes mal aliento y mal olor en los pies: esto es lo que debes hacer

El mal aliento y el aroma fuerte en los pies tienen una causa común muy poco conocida. Ambos problemas suelen aparecer cuando el cuerpo tiene una falta grave de zinc. Y, de seguro, no lo sabías.

Este mineral ayuda a frenar la acumulación de compuestos de azufre dentro de la boca. Al consumir semillas de calabaza aportas una gran dosis de este nutriente vital.

La falta de este elemento reduce la saliva y reseca toda la cavidad bucal. El flujo constante de saliva es necesario para arrastrar las bacterias causantes del problema.

Comer semillas de calabaza ayuda a regular las glándulas sudoríparas inferiores. Al equilibrar el sistema interno el sudor del calzado deja de fijar aromas.

Tomar abundante agua limpia las toxinas acumuladas en el tubo digestivo superior. El líquido vital evita que los jugos gástricos pesados suban hacia tu garganta.

La higiene diaria de la boca debe incluir el uso de raspadores de lengua. Esta herramienta retira la capa blanca donde viven los microbios del mal aliento.

Para las extremidades inferiores es ideal usar calcetines hechos de algodón puro. Los materiales sintéticos atrapan la humedad y aceleran la descomposición de la piel viva.

El uso de un atomizador con agua y sal ayuda a desinfectar el calzado. Aplica esta mezcla por las noches para eliminar los hongos de los zapatos.