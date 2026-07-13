Mundial 2026: cómo salieron los últimos cinco partidos entre Francia y España

El Mundial 2026 tendrá este martes uno de los partidos más esperados de las semifinales. Francia y España volverán a cruzarse en un duelo decisivo después de protagonizar varios encuentros importantes durante los últimos años, preparándose para un enfrentamiento que promete ser vibrante y lleno de emociones.

El partido comenzará a las 16 de Argentina y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo. Francia llegó a esta instancia después de eliminar a Marruecos, mientras que España consiguió la clasificación tras vencer a Bélgica, demostrando un gran nivel en ambas selecciones.

Aunque ambas selecciones mantienen una rivalidad de larga trayectoria, solamente se enfrentaron tres veces durante los últimos cinco años. Para completar los cinco antecedentes más recientes es necesario retroceder hasta los amistosos disputados en 2017 y 2014, mostrando la historia entre ambos equipos.

El cruce más reciente se produjo el 5 de junio de 2025, por las semifinales de la Nations League. España llegó a sacar una amplia diferencia y finalmente ganó por 5-4 en un partido lleno de goles. Lamine Yamal convirtió dos tantos y fue una de las figuras del encuentro .

Un año antes, ambas selecciones se habían enfrentado por las semifinales de la Eurocopa 2024. Francia abrió el marcador por medio de Randal Kolo Muani, pero España dio vuelta el resultado con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo. El triunfo por 2-1 le permitió avanzar a la final y luego quedarse con el título.

El único triunfo francés dentro de los últimos cinco años ocurrió en la final de la Nations League de 2021. España comenzó ganando con un gol de Mikel Oyarzabal, aunque Karim Benzema y Kylian Mbappé marcaron para el 2-1 que le dio el título al conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Para encontrar los otros dos antecedentes hay que retroceder varios años. En marzo de 2017, España se impuso por 2-0 en un amistoso disputado en París, con goles de David Silva y Gerard Deulofeu.

El quinto partido más reciente se jugó en septiembre de 2014 y terminó con victoria de Francia por 1-0. Loïc Rémy convirtió el único gol de aquel amistoso.

De esta manera, España ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos, mientras que Francia se quedó con los otros dos. El antecedente reciente también favorece al conjunto español, que se impuso en los dos cruces más cercanos antes de la semifinal del Mundial 2026.

Últimos cinco enfrentamientos: