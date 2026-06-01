Ofertas de invierno: estufas y calefactores en cuotas y con hasta 59% off
Los supermercados lanzaron promociones en estufas y calefactores con descuentos de hasta el 59%, cuotas sin interés y precios desde $28.999.
Con la llegada de las bajas temperaturas, varias cadenas de supermercados lanzaron promociones especiales en estufas, calefactores y caloventores. Las ofertas incluyen descuentos importantes y opciones de financiación en cuotas sin interés, una alternativa que muchos consumidores aprovechan para preparar sus hogares para el invierno.
Entre las cadenas que ofrecen rebajas se encuentran Carrefour, Disco y ChangoMás. Los descuentos alcanzan hasta el 59% en algunos productos seleccionados, mientras que los precios arrancan en $28.999 para determinados modelos eléctricos.
En Carrefour se destacan varias opciones para distintos presupuestos. Uno de los productos más económicos es un caloventor Electrolux, disponible por $28.999 tras una rebaja del 59%. También aparecen otras alternativas como convectores eléctricos y calefactores infrarrojos con descuentos que llegan al 48%.
La cadena también ofrece modelos de mayor potencia para ambientes amplios. Entre ellos figuran convectores eléctricos y equipos con distintas tecnologías de calefacción, pensados para quienes buscan mejorar el confort durante los meses más fríos del año. Se destaca el convector eléctrico Electrolux CON20, disponible por $79.999.
Estufas: supermercados permiten financiar las compras en cuotas sin interés
Por su parte, Disco mantiene promociones en diversos calefactores y estufas con rebajas cercanas al 15%. Dentro de su catálogo se encuentran calefactores a gas, garraferas móviles y equipos de convección, opciones que suelen ser elegidas para calefaccionar espacios medianos y grandes.
Entre las opciones más destacadas figura el calefactor a gas sin salida Volcán de 4000 Kcal/h, que cuesta $238.471,75 tras una rebaja sobre su precio original de $280.555. Una opción más económica es el caloventor Liliana Hot Wind que se consigue por $41.181,65.
En ChangoMás hay varias alternativas con descuentos. Una de las opciones es el caloventor Liliana Compactsun CFH420 negro, que se consigue por $42.499,15 con un 15% de descuento sobre su precio original de $49.999.
Además de los descuentos directos, varias de estas cadenas permiten financiar las compras en cuotas sin interés. Esta modalidad busca facilitar el acceso a productos que suelen incrementar su demanda a medida que avanza la temporada invernal.
Antes de realizar una compra, los especialistas recomiendan comparar precios, potencia y consumo energético de cada equipo. También es importante verificar las condiciones de financiación y la disponibilidad de stock, ya que muchas de estas promociones tienen vigencia limitada o están sujetas a la existencia de unidades.