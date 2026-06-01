Ofertas de invierno: estufas y calefactores en cuotas y con hasta 59% off

Con la llegada de las bajas temperaturas, varias cadenas de supermercados lanzaron promociones especiales en estufas , calefactores y caloventores . Las ofertas incluyen descuentos importantes y opciones de financiación en cuotas sin interés, una alternativa que muchos consumidores aprovechan para preparar sus hogares para el invierno.

Entre las cadenas que ofrecen rebajas se encuentran Carrefour, Disco y ChangoMás. Los descuentos alcanzan hasta el 59% en algunos productos seleccionados, mientras que los precios arrancan en $28.999 para determinados modelos eléctricos.

En Carrefour se destacan varias opciones para distintos presupuestos. Uno de los productos más económicos es un caloventor Electrolux, disponible por $28.999 tras una rebaja del 59%. También aparecen otras alternativas como convectores eléctricos y calefactores infrarrojos con descuentos que llegan al 48%.

La cadena también ofrece modelos de mayor potencia para ambientes amplios. Entre ellos figuran convectores eléctricos y equipos con distintas tecnologías de calefacción, pensados para quienes buscan mejorar el confort durante los meses más fríos del año. Se destaca el convector eléctrico Electrolux CON20, disponible por $79.999.

Por su parte, Disco mantiene promociones en diversos calefactores y estufas con rebajas cercanas al 15%. Dentro de su catálogo se encuentran calefactores a gas, garraferas móviles y equipos de convección, opciones que suelen ser elegidas para calefaccionar espacios medianos y grandes.

Entre las opciones más destacadas figura el calefactor a gas sin salida Volcán de 4000 Kcal/h, que cuesta $238.471,75 tras una rebaja sobre su precio original de $280.555. Una opción más económica es el caloventor Liliana Hot Wind que se consigue por $41.181,65.

En ChangoMás hay varias alternativas con descuentos. Una de las opciones es el caloventor Liliana Compactsun CFH420 negro, que se consigue por $42.499,15 con un 15% de descuento sobre su precio original de $49.999.

invierno Estufas y calefactores de oferta para pasar el invierno. istockphoto

Además de los descuentos directos, varias de estas cadenas permiten financiar las compras en cuotas sin interés. Esta modalidad busca facilitar el acceso a productos que suelen incrementar su demanda a medida que avanza la temporada invernal.

Antes de realizar una compra, los especialistas recomiendan comparar precios, potencia y consumo energético de cada equipo. También es importante verificar las condiciones de financiación y la disponibilidad de stock, ya que muchas de estas promociones tienen vigencia limitada o están sujetas a la existencia de unidades.