La planta que es capaz de florecer en plena temporada de heladas

Con la llegada del invierno , el jardín suele verse gris. Sin embargo, la naturaleza ofrece una resistencia inesperada para combatir la monotonía invernal. Se trata del pensamiento una planta de una fortaleza asombrosa. Es capaz de florecer en plena temporada de heladas.

El pensamiento encuentra su esplendor en climas templados y fríos. Su principal virtud es una resistencia térmica excepcional: soporta temperaturas bajo cero y heladas escarchadas sin perder sus pétalos ni su vitalidad, lo que la convierte en la inversión más inteligente y de bajo costo para mantener el color exterior durante el invierno.

Además, el gran atractivo de esta planta radica en la riqueza de sus tonalidades . Sus flores, que presentan una textura aterciopelada, combinan gamas que van desde el blanco puro, el amarillo vibrante y el oro, hasta el violeta profundo, el azul, el bronce y el rojo.

La versatilidad cromática los hace ideales para generar contrastes. Los paisajistas recomiendan plantarlos en masa para armar macizos florales en canteros, utilizarlos como borduras para delimitar caminos, o bien lucirlos en macetas y jardineras en balcones y ventanas donde reciban la escasa luz del sol invernal.

Cuidados

Además de su resistencia, el éxito del pensamiento se debe a que es una planta sumamente agradecida. Necesita ubicarse a pleno sol o en la semisombra. Además, mientras más luz reciba más intensa será su floración.

En tanto, el riego debe ser moderado. El objetivo es mantener el sustrato húmedo, pero evitando por completo el encharcamiento.

Por último, el truco para prolongar su belleza hasta el inicio de la primavera es retirar las flores marchitas y las hojas secas de forma regular. Esto estimula la aparición constante de nuevos capullos.