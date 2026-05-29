La planta que puede vivir solo en agua y es ideal para quienes siempre se olvidan de regar

No hace falta ser un experto en jardinería para tener plantas en casa. De hecho, muchas personas llegaron al potus después de varios intentos fallidos con otras especies más exigentes. Lo compraron para darle algo de vida a un escritorio, una cocina o un rincón vacío del living y descubrieron que seguía creciendo incluso cuando se olvidaban de prestarle atención durante varios días.

Esa facilidad para adaptarse explica buena parte de su éxito. Mientras algunas plantas necesitan tierra específica, fertilizantes o una rutina de cuidados constante, el potus parece ir por otro camino. Un simple tallo colocado en agua puede desarrollar raíces en pocas semanas y transformarse en una planta vigorosa que sigue creciendo con el paso de los meses.

La fama del potus no nació por casualidad. Quienes recién comienzan a incorporar plantas en sus hogares suelen encontrarse con un problema recurrente: exceso o falta de riego, poca luz o cambios bruscos de temperatura. El potus, en cambio, tolera bastante bien esos errores que suelen cometer los principiantes.

El potus es ideal para cultivar en agua usando la técnica de la hidroponía.

El potus es ideal para cultivar en agua usando la técnica de la hidroponía. Foto: Littlegarden

Por eso es habitual verlo en departamentos, oficinas y espacios interiores donde otras especies tendrían dificultades para prosperar. Sus hojas verdes, que en algunos ejemplares presentan vetas amarillas o blancas, aportan una sensación de frescura sin exigir demasiada atención a cambio.

Otro detalle que juega a su favor es que puede cultivarse directamente en agua. No hace falta una maceta ni un sustrato especial. Un recipiente de vidrio suele ser suficiente para que las raíces se desarrollen y queden a la vista, algo que además suma un atractivo decorativo que muchas personas valoran.

Los pequeños cuidados que hacen la diferencia

Aunque tiene fama de resistente, eso no significa que pueda sobrevivir en cualquier condición. Hay algunos hábitos simples que ayudan a mantenerlo sano y favorecen su crecimiento.

Uno de ellos es renovar el agua regularmente. Cuando permanece demasiado tiempo sin cambios puede volverse turbia y afectar el estado de las raíces. Lo recomendable es reemplazarla cada una o dos semanas y aprovechar ese momento para limpiar el recipiente.

También conviene prestar atención a la ubicación. El potus agradece los ambientes luminosos, pero no lleva bien el sol directo durante muchas horas. Una ventana con buena luz indirecta suele ofrecer el equilibrio ideal para que conserve el color y el brillo de sus hojas.

Una tendencia que sigue creciendo

Las redes sociales tuvieron mucho que ver con el auge de esta planta. En los últimos años comenzaron a multiplicarse las imágenes de potus creciendo en botellas recicladas, frascos decorativos o recipientes de diseño. Lo que empezó como una alternativa práctica terminó convirtiéndose en una tendencia de decoración.

Sin embargo, más allá de la estética, su popularidad tiene una explicación mucho más simple. El potus resuelve uno de los mayores desafíos para quienes quieren incorporar naturaleza a los espacios interiores: requiere poco esfuerzo y ofrece resultados visibles en poco tiempo.

Quizás por eso sigue apareciendo en hogares de todo tipo. Desde quienes compran su primera planta hasta quienes llevan años rodeados de verde, muchos terminan coincidiendo en algo. Si existe una especie capaz de sobrevivir a los olvidos, adaptarse a distintos ambientes y seguir creciendo casi sin reclamar atención, probablemente sea el potus.