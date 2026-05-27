Ni velas ni perfumes: estas plantas transforman espacios en rincones relajantes y acogedores
Las plantas que hacen que cualquier casa se sienta más tranquila y armoniosa. Todos están usando para dar paz y frescura a la casa
El ambiente de tu casa cambia por completo con plantas. Algunas transmiten calma, frescura y sensación de descanso apenas alguien entra en una habitación. Y estas plantas harán que tu hogar sea más relajante para bajar el estrés diario sin gastar demasiado dinero.
Plantas que ayudan a crear sensación de paz en casa
Una de las favoritas sigue siendo la Lavanda. Su aroma suave se relaciona desde hace años con momentos de descanso y tranquilidad. Muchas personas la colocan cerca de ventanas, balcones o dormitorios porque genera un ambiente más cálido y agradable. Además, sus flores violetas aportan color sin recargar los espacios.
Otra planta muy buscada es el Espatifilo, conocido también como “Peace Lily”. Sus hojas verdes brillantes y flores blancas transmiten orden y serenidad visual. Suele verse en salas de estar y oficinas porque aporta sensación de frescura y armonía sin exigir demasiados cuidados.
La Aloe vera también aparece entre las más elegidas. Tiene un aspecto simple, natural y limpio. Muchas familias la mantienen dentro de casa por tradición y por sus usos conocidos en remedios caseros. Además, queda bien en espacios pequeños y combina con casi cualquier estilo de decoración.
Otra planta que ganó popularidad es la Palma Areca. Sus hojas largas crean sensación tropical y hacen que el ambiente luzca más vivo. En departamentos o casas con poca decoración, esta planta cambia el aspecto del lugar y da una imagen más relajada.
Las aromáticas también ocupan un lugar especial. El Romero, la menta y otras especies similares llenan los ambientes con aromas naturales que muchas personas relacionan con bienestar y tranquilidad.