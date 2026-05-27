Ni velas ni perfumes: estas plantas transforman espacios en rincones relajantes y acogedores

El ambiente de tu casa cambia por completo con plantas . Algunas transmiten calma, frescura y sensación de descanso apenas alguien entra en una habitación. Y estas plantas harán que tu hogar sea más relajante para bajar el estrés diario sin gastar demasiado dinero.

Una de las favoritas sigue siendo la Lavanda. Su aroma suave se relaciona desde hace años con momentos de descanso y tranquilidad . Muchas personas la colocan cerca de ventanas, balcones o dormitorios porque genera un ambiente más cálido y agradable. Además, sus flores violetas aportan color sin recargar los espacios.

Otra planta muy buscada es el Espatifilo, conocido también como “Peace Lily”. Sus hojas verdes brillantes y flores blancas transmiten orden y serenidad visual. Suele verse en salas de estar y oficinas porque aporta sensación de frescura y armonía sin exigir demasiados cuidados.

La Aloe vera también aparece entre las más elegidas. Tiene un aspecto simple, natural y limpio. Muchas familias la mantienen dentro de casa por tradición y por sus usos conocidos en remedios caseros. Además, queda bien en espacios pequeños y combina con casi cualquier estilo de decoración.

Aunque no lo creas el aloe vera necesita un cuidado especial. Foto: Archivo Aunque no lo creas el aloe vera necesita un cuidado especial. Foto: Archivo

Otra planta que ganó popularidad es la Palma Areca. Sus hojas largas crean sensación tropical y hacen que el ambiente luzca más vivo. En departamentos o casas con poca decoración, esta planta cambia el aspecto del lugar y da una imagen más relajada.

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Las aromáticas también ocupan un lugar especial. El Romero, la menta y otras especies similares llenan los ambientes con aromas naturales que muchas personas relacionan con bienestar y tranquilidad.