El lugar exacto donde conviene poner el potus para que crezca fuerte y con hojas más sanas

Hay plantas que sobreviven a casi todo. Falta de riego, descuidos, poca luz, cambios de temperatura. El potus suele entrar en esa categoría. Por eso aparece en departamentos, oficinas y rincones donde otras especies durarían apenas unos días. Pero que sea resistente no significa que crezca bien en cualquier lado.

De hecho, el lugar donde se lo coloca dentro de casa puede cambiar por completo su aspecto. Muchas personas notan lo mismo después de algunos meses: hojas más pequeñas, tonos apagados o tallos largos y débiles. A veces creen que el problema está en el agua o en la maceta, aunque en realidad suele haber otro factor detrás. La luz. O mejor dicho, la mala ubicación dentro del ambiente.

El potus necesita claridad para desarrollarse, pero no tolera bien el sol directo durante varias horas. Esa combinación es importante. Cuando recibe demasiada exposición solar, las hojas pueden quemarse y perder color. En cambio, si queda en un espacio demasiado oscuro, la planta sobrevive, sí, aunque crece mucho más lento y pierde fuerza visual.

Por eso los especialistas en jardinería suelen recomendar ubicarlo cerca de ventanas luminosas, aunque con luz indirecta. Un living bien iluminado, una cocina con entrada de claridad natural o incluso un dormitorio con buena ventilación suelen funcionar bastante bien.

También influye la temperatura. El potus se adapta mejor a ambientes templados y húmedos, algo que explica por qué suele verse saludable en interiores. Las corrientes de aire frío o los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el crecimiento y hacer que algunas hojas empiecen a ponerse amarillas.

Las señales que da la planta cuando algo no funciona

El potus suele avisar rápido cuando hay un problema. Hojas caídas, puntas secas o manchas oscuras aparecen entre las señales más frecuentes.

Uno de los errores más comunes es excederse con el riego. Muchas personas creen que cuanto más agua recibe, mejor crecerá. Y pasa exactamente al revés. El exceso de humedad puede pudrir raíces y debilitar toda la planta. Lo ideal suele ser esperar a que la capa superior de la tierra esté seca antes de volver a regar.

Potus, purifica el aire. Foto: Fuente: Shutterstock Jardinería. Potus, purifica el aire. Foto: Fuente: Shutterstock

Otro detalle importante es la limpieza de las hojas. El polvo acumulado puede dificultar la absorción de luz y afectar el desarrollo general. Pasar un paño húmedo cada tanto ayuda más de lo que parece.

Por qué el potus sigue siendo una de las plantas favoritas

Además de ser resistente, el potus tiene otra ventaja que explica su popularidad: requiere pocos cuidados y se adapta bastante bien a espacios pequeños. Incluso puede crecer en agua durante largos períodos si recibe algo de luz y mantenimiento básico.

También es elegido por razones decorativas. Sus ramas colgantes y hojas verdes combinan fácilmente con distintos ambientes y estilos de interiores. Hay quienes lo usan en estanterías, otros lo dejan caer desde muebles altos y algunos directamente lo convierten en una planta trepadora.

Con el tiempo, además, empezó a ganar fama como una planta asociada al bienestar dentro del hogar. Aunque muchas creencias populares no tienen respaldo científico fuerte, sí existe consenso en algo: incorporar vegetación en interiores puede mejorar la sensación de confort y hacer más agradables los espacios cotidianos.

Y en el caso del potus, alcanzar ese resultado suele depender de algo bastante simple. Encontrar el rincón correcto y dejar que la planta haga el resto.