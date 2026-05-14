En este lugar debes ubicar el potus en tu hogar para que estalle en hojas verdes todo el año

Sin dudas que el potus se ha consolidado como la planta estrella indiscutida del diseño de interiores por su increíble capacidad de adaptación y su belleza. Sin embargo, para que tenga un verde vibrante, la clave reside en su ubicación.

Expertos de instituciones como la Royal Horticultural Society (RHS) y el Missouri Botanical Garden señalan que la exposición lumínica es el factor determinante para el vigor de un potus .

Para optimizar su desarrollo, especialmente durante la primavera, se sugieren las siguientes ubicaciones. Lo ideal es ubicar la planta cerca de las ventanas que miren al norte o al este.

Además, es vital usar cortinas traslúcidas en rincones muy iluminados , ya que el sol directo del mediodía puede dañar irreparablemente el follaje. Para prosperar mejor en ambientes necesita temperaturas estables entre los 18°C y 27°C, lejos de corrientes de aire frío.

Otro consejo clave es colocar el potus en estantes elevados o macetas colgantes. Eso no solo es estético, sino que potencia el alargamiento natural de sus tallos en esta época del año.

Más allá de la botánica, los especialistas en Feng Shui valoran al potus como un símbolo de renovación y vitalidad. Recomiendan integrarlo en recibidores y salas de estar para atraer energías positivas de crecimiento y evitar rincones oscuros.

Para acompañar una buena ubicación, se aconseja aplicar fertilizante para plantas verdes cada 3 o 4 semanas durante la temporada cálida. Es fundamental permitir que el sustrato se seque levemente antes de volver a hidratar la planta. Por último, limpiar el polvo de las hojas de forma regular optimiza la fotosíntesis y mejora la salud general.