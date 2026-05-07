Las escobas son historia: la nueva tendencia de limpieza que gana terreno en 2026

Las escobas siempre formaron parte esencial de la limpieza del hogar pero las rutinas están cambiando y cada vez son más las personas que las reemplazan por una nueva tecnología: las aspiradoras inalámbricas. La comodidad, la rapidez y la practicidad hicieron que este elemento sea tendencia.

A diferencia de las escobas tradicionales, las aspiradoras inalámbricas permiten limpiar polvo, pelos y suciedad sin levantar partículas en el aire y sin depender de cables o enchufes cercanos.

Uno de los principales motivos de su popularidad es la facilidad de uso . Al ser livianas y portátiles, permiten limpiar distintos ambientes de forma rápida y llegar a rincones difíciles, escaleras o debajo de muebles o sillones sin demasiado esfuerzo.

Además, muchos modelos incluyen filtros que ayudan a retener partículas pequeñas, algo valorado especialmente en hogares con mascotas o personas alérgicas al polvo. Otro punto que impulsa esta tendencia es el ahorro de tiempo. En pocos minutos se puede limpiar una habitación completa sin necesidad de juntar residuos con pala ni mover cables constantemente.

Una tendencia que también cambia la estética del hogar

Las aspiradoras inalámbricas no solo apuntan a ser prácticas sino también son elegidas por tener diseños modernos y compactos. Al ser casi tan pequeñas como las escobas, permite guardarlas fácilmente en cualquier armario o incluso dejarlas visibles sin afectar la estética de los espacios.

Algo a tener en cuenta antes de comprar una apiradora inalámbrica es la duración de la batería, la potencia de succión y el peso del equipo. Todo esto dependerá del tamaño del hogar y en que casos se va a utilizar, si para limpiar pelos de mascotas, alfrombras o superficies delicadas ya que hay diferentes modelos que responden a diferentes necesidades.