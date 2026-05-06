Según expertos en limpieza, esta es la forma correcta de limpiar la airfryer

Conocé el método casero con bicarbonato de sodio para una limpieza profunda y efectiva de tu freidora de aire.

Chau grasa: el truco de limpieza para dejar tu freidora de aire como nueva sin rayarla. Foto: Archivo

La freidora de aire se convirtió en el electrodoméstico estrella de la cocina moderna. Sin embargo, su mayor ventaja, usar poco o nada de aceite, esconde un desafío: la acumulación de la grasa natural de los alimentos. Si no se realiza una limpieza profunda después de cada uso, los restos se queman y se adhieren al antiadherente.

Para lograr un resultado profesional, no es necesario gastar en químicos costosos ni desengrasantes agresivos. La clave está en combinar dos elementos que todos tenemos en casa: bicarbonato de sodio y agua caliente. Esta mezcla no solo es económica, sino que desprende la suciedad más difícil sin necesidad de refregar.

Paso a paso: cómo usar bicarbonato de sodio en la freidora de aire Desenchufá y dejá enfriar la airfryer antes de comenzar.

Retirá la canasta y las piezas desmontables.

Espolvoreá bicarbonato de sodio en las zonas con grasa.

Agregá un poco de agua caliente: se formará una espuma que ayuda a aflojar la suciedad.

Dejá actuar entre 10 y 15 minutos.

Frotá suavemente con una esponja o cepillo no abrasivo.

Enjuagá con agua tibia y secá bien antes de volver a armarla. freidora de aire, limpieza Si la grasa es muy persistente, podés añadir una cucharada de vinagre a la mezcla. Fuente. IA Gemini.