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Según expertos en limpieza, esta es la forma correcta de limpiar la airfryer

Conocé el método casero con bicarbonato de sodio para una limpieza profunda y efectiva de tu freidora de aire.

Alejandro Llorente

Chau grasa: el truco de limpieza para dejar tu freidora de aire como nueva sin rayarla. Foto: Archivo

Chau grasa: el truco de limpieza para dejar tu freidora de aire como nueva sin rayarla. Foto: Archivo

La freidora de aire se convirtió en el electrodoméstico estrella de la cocina moderna. Sin embargo, su mayor ventaja, usar poco o nada de aceite, esconde un desafío: la acumulación de la grasa natural de los alimentos. Si no se realiza una limpieza profunda después de cada uso, los restos se queman y se adhieren al antiadherente.

Para lograr un resultado profesional, no es necesario gastar en químicos costosos ni desengrasantes agresivos. La clave está en combinar dos elementos que todos tenemos en casa: bicarbonato de sodio y agua caliente. Esta mezcla no solo es económica, sino que desprende la suciedad más difícil sin necesidad de refregar.

Paso a paso: cómo usar bicarbonato de sodio en la freidora de aire

  • Desenchufá y dejá enfriar la airfryer antes de comenzar.
  • Retirá la canasta y las piezas desmontables.
  • Espolvoreá bicarbonato de sodio en las zonas con grasa.
  • Agregá un poco de agua caliente: se formará una espuma que ayuda a aflojar la suciedad.
  • Dejá actuar entre 10 y 15 minutos.
  • Frotá suavemente con una esponja o cepillo no abrasivo.
  • Enjuagá con agua tibia y secá bien antes de volver a armarla.
freidora de aire, limpieza
Si la grasa es muy persistente, pod&eacute;s a&ntilde;adir una cucharada de vinagre a la mezcla. Fuente. IA Gemini.

Si la grasa es muy persistente, podés añadir una cucharada de vinagre a la mezcla. Fuente. IA Gemini.

El error común: usar esponjas abrasivas

Muchos usuarios cometen el error de frotar la canasta con esponjas de metal o productos químicos fuertes, lo que termina rayando la superficie y haciendo que la comida se pegue cada vez más. El secreto de los especialistas para mantenerla como nueva no es la fuerza, sino usar los ingredientes adecuados.

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