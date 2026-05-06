Según expertos en limpieza, esta es la forma correcta de limpiar la airfryer
Conocé el método casero con bicarbonato de sodio para una limpieza profunda y efectiva de tu freidora de aire.
La freidora de aire se convirtió en el electrodoméstico estrella de la cocina moderna. Sin embargo, su mayor ventaja, usar poco o nada de aceite, esconde un desafío: la acumulación de la grasa natural de los alimentos. Si no se realiza una limpieza profunda después de cada uso, los restos se queman y se adhieren al antiadherente.
Para lograr un resultado profesional, no es necesario gastar en químicos costosos ni desengrasantes agresivos. La clave está en combinar dos elementos que todos tenemos en casa: bicarbonato de sodio y agua caliente. Esta mezcla no solo es económica, sino que desprende la suciedad más difícil sin necesidad de refregar.
Paso a paso: cómo usar bicarbonato de sodio en la freidora de aire
- Desenchufá y dejá enfriar la airfryer antes de comenzar.
- Retirá la canasta y las piezas desmontables.
- Espolvoreá bicarbonato de sodio en las zonas con grasa.
- Agregá un poco de agua caliente: se formará una espuma que ayuda a aflojar la suciedad.
- Dejá actuar entre 10 y 15 minutos.
- Frotá suavemente con una esponja o cepillo no abrasivo.
- Enjuagá con agua tibia y secá bien antes de volver a armarla.
El error común: usar esponjas abrasivas
Muchos usuarios cometen el error de frotar la canasta con esponjas de metal o productos químicos fuertes, lo que termina rayando la superficie y haciendo que la comida se pegue cada vez más. El secreto de los especialistas para mantenerla como nueva no es la fuerza, sino usar los ingredientes adecuados.