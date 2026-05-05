El truco con bicarbonato para limpiar tuppers y eliminar el mal olor de una vez
Descubrí cómo el bicarbonato de sodio revoluciona la limpieza de tuppers, despidiéndote de los olores.
Los recipientes de plástico, popularmente llamados tuppers, son un aliado clave en la cocina, pero con el uso frecuente pueden acumular olores y manchas difíciles de quitar. En lugar de recurrir a productos químicos, existe un método simple, económico y efectivo: el bicarbonato de sodio.
Este ingrediente, aliado de la limpieza del hogar, tiene propiedades desodorizantes y levemente abrasivas que lo convierten en una excelente opción. Su uso ayuda a eliminar restos de comida, grasa y malos olores sin dañar el material de los recipientes.
Cómo usar bicarbonato en los tuppers
El truco es sencillo y fácil de aplicar. Primero, lavar el recipiente con agua tibia para retirar los restos visibles. Luego, espolvorear bicarbonato de sodio en el interior y agregar unas gotas de agua para formar una pasta. Con una esponja suave, frotar las zonas manchadas y dejar actuar unos minutos antes de enjuagar.
Para los olores más persistentes, se puede llenar el tupper con agua caliente y una cucharada de bicarbonato, dejar reposar durante varias horas o toda la noche, y luego lavar normalmente.
Por qué funciona
El bicarbonato neutraliza los olores en lugar de solo cubrirlos, lo que lo hace especialmente útil para recipientes que guardaron alimentos con aromas fuertes, como salsas o comidas especiadas. Además, ayuda a remover manchas sin rayar el plástico.
Un tip de limpieza extra
Para potenciar el efecto, se puede combinar con unas gotas de vinagre, generando una reacción que ayuda a desprender la suciedad más adherida. Con este método, los tuppers quedan limpios, sin olor y listos para volver a usar.