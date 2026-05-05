El truco con bicarbonato para limpiar tuppers y eliminar el mal olor de una vez

Los recipientes de plástico, popularmente llamados tuppers , son un aliado clave en la cocina, pero con el uso frecuente pueden acumular olores y manchas difíciles de quitar. En lugar de recurrir a productos químicos, existe un método simple, económico y efectivo: el bicarbonato de sodio .

Este ingrediente, aliado de la limpieza del hogar, tiene propiedades desodorizantes y levemente abrasivas que lo convierten en una excelente opción. Su uso ayuda a eliminar restos de comida, grasa y malos olores sin dañar el material de los recipientes.

El truco es sencillo y fácil de aplicar. Primero, lavar el recipiente con agua tibia para retirar los restos visibles. Luego, espolvorear bicarbonato de sodio en el interior y agregar unas gotas de agua para formar una pasta. Con una esponja suave, frotar las zonas manchadas y dejar actuar unos minutos antes de enjuagar.

Para los olores más persistentes, se puede llenar el tupper con agua caliente y una cucharada de bicarbonato, dejar reposar durante varias horas o toda la noche, y luego lavar normalmente.

La limpieza profunda es crucial para mantener a los recipientes de plástico en buen estado Foto: Shutterstock

Por qué funciona

El bicarbonato neutraliza los olores en lugar de solo cubrirlos, lo que lo hace especialmente útil para recipientes que guardaron alimentos con aromas fuertes, como salsas o comidas especiadas. Además, ayuda a remover manchas sin rayar el plástico.

Un tip de limpieza extra

Para potenciar el efecto, se puede combinar con unas gotas de vinagre, generando una reacción que ayuda a desprender la suciedad más adherida. Con este método, los tuppers quedan limpios, sin olor y listos para volver a usar.