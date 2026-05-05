El secreto del número 5: el verdadero motivo por el que el control remoto del televisor tiene un relieve en esa tecla

En el control remoto del televisor el número 5 tiene una pequeña protuberancia o punto en relieve. No se trata de un defecto de fábrica ni de un capricho estético, sino que es una verdadera obra maestra del diseño industrial.

Este relieve tiene una lógica simple, pero efectiva de funcionamiento. Sirve como una coordenada de orientación táctil. Al estar ubicado exactamente en el centro de la grilla numérica, el número 5 actúa como un "ancla" para la mano.

El control remoto tiene una "ayuda" en el número 5.

El objetivo principal de esta marca es permitir mapear mentalmente el resto de las funciones sin necesidad de encender la luz o quitar los ojos de la televisión.

Al tener el relieve en el 5 se puede tipear el número de un canal o introducir una contraseña en la plataforma de streaming manteniendo la vista fija en la pantalla. Además, facilita el manejo del dispositivo en la comodidad de una habitación completamente a oscuras, guiándose solo por el tacto.

Por otra parte, representa un pilar fundamental en la accesibilidad universal. Para las personas con disminución visual o ceguera, este punto de referencia es la llave que les permite utilizar el dispositivo de forma autónoma.

El número 5 no es el único que recurre a esta estrategia. En controles de consolas de videojuegos, teléfonos fijos o teclados de cajeros automáticos, la lógica se repite.