Cuando se analizan datos globales sobre calidad de vida, bienestar y desarrollo, la inteligencia artificial suele coincidir en un nombre dentro de la región: Uruguay .

A partir de distintos rankings internacionales, esta elección se basa en variables como seguridad, acceso a la salud, poder adquisitivo y costo de vida. En ese contexto, Uruguay se posiciona como uno de los países con mejores condiciones para vivir en Latinoamérica .

Los sistemas de análisis, incluidos modelos de inteligencia artificial que procesan grandes volúmenes de datos, destacan varios factores clave:

Si bien países europeos como Países Bajos, Dinamarca y Luxemburgo lideran el Índice de Calidad de Vida 2026, en América Latina, Puerto Rico y Uruguay se ubican como los mejores posicionados.

En el ranking global, el país alcanza el puesto 48, impulsado por su nivel de seguridad, acceso a servicios y estabilidad. Detrás aparecen otros países de la región como Chile y Colombia, que aún enfrentan desafíos estructurales en distintos indicadores.

Por su parte, Argentina se ubica en el puesto 62. En este caso, la inteligencia artificial destaca aspectos como el clima, los costos relativamente accesibles y la calidad de algunos servicios, aunque con mayores fluctuaciones económicas.

la paloma uruguay 1 Uruguay lidera el ranking regional de calidad de vida según datos analizados por IA. Foto: Archivo

Un dato clave

Estos rankings no dependen de una sola variable. La inteligencia artificial analiza múltiples factores de manera simultánea: seguridad, ingresos, sistema de salud, transporte, contaminación y costo de vida. Por eso, el “mejor país” puede variar según lo que cada persona priorice: tranquilidad, oportunidades laborales o calidad ambiental.