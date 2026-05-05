Edenred revoluciona la gestión de flotas lanzando su nueva solución con IA

Edenred Argentina anunció el lanzamiento de Combustible Edenred Plus, una nueva evolución de su plataforma de gestión de combustible que incorpora inteligencia artificial para transformar la administración de flotas corporativas.

La compañía apuesta a un cambio de paradigma en el sector: pasar del control operativo a la inteligencia operativa. En este sentido, la solución no solo permite monitorear el consumo, sino también anticipar comportamientos y optimizar decisiones en tiempo real.

Entre sus principales innovaciones se destacan tres funcionalidades clave. En primer lugar, la Carga Predictiva automatiza la asignación de saldo por vehículo en función de patrones de consumo, recorridos y frecuencia de carga. Esto reduce la intervención manual y mejora la eficiencia operativa.

Por otro lado, el Dashboard de Analítica Avanzada centraliza la información en tableros dinámicos que permiten detectar desvíos, comparar rendimientos y visualizar oportunidades de mejora. A esto se suma un Asistente Conversacional, que facilita el acceso a datos mediante consultas en lenguaje natural.

Con esta propuesta, Edenred busca ir más allá del análisis tradicional: la información deja de ser un registro histórico para convertirse en una herramienta activa de decisión.

“En Edenred partimos siempre del mismo lugar: escuchar a nuestros clientes y entender hacia dónde evoluciona el mercado. Combustible Edenred Plus es el resultado de esa combinación. Ya contábamos con una solución líder en control y gestión, pero decidimos ir más allá: incorporar inteligencia, anticipación y nuevas capacidades que acompañen las necesidades reales de las operaciones. Creemos que liderar implica también superarnos constantemente, y hoy damos un nuevo paso para ofrecer la mejor solución de combustible del mercado”, señaló Pablo Comba, Director Comercial de Edenred Argentina.

La solución ya cuenta con su primera implementación a gran escala en el Gobierno de la Provincia de Mendoza, donde permitió optimizar la asignación de combustible, acceder a información en tiempo real y mejorar la detección de desvíos operativos.