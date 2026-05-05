Paso a Chile habilitado: cómo está el tiempo en alta montaña

El pronóstico anticipa precipitaciones para este martes y nevadas para el miércoles.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este martes, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa precipitaciones en cordillera. A primera hora del día, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

Uspallata: 5°

Punta de Vaca: - 1°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4° De acuerdo al pronóstico, la inestabilidad continuaría durante el miércoles, cuando se esperan nevadas en cordillera. Recién el día jueves mejorarían las condiciones climáticas con una jornada poco nubosa en alta montaña.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.