Cómo está el paso a Chile en la previa del fin de semana largo

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

En la previa del fin de semana largo por el Día del Trabajador, el pronóstico anticipa para este jueves una jornada con buen en cordillera, con cielo despejado.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Según el reporte meteorológico, se espera que las condiciones cambien el viernes: "Durante la mañana, mal tiempo con precipitaciones débiles en el sector sur, hasta el mediodía. Posteriormente, cielo parcialmente nublado hasta las 18:00", indica el pronóstico.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: