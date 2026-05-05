La educación del carácter y las virtudes gana terreno en la región

En medio de una creciente búsqueda de sentido, la discusión sobre el rumbo de la educación vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿Para qué educamos ? La respuesta, lejos de presentarse como una abstracción, determina la tarea diaria de millones de escuelas .

Mientras durante décadas el foco estuvo puesto en la transmisión de contenidos y, más recientemente, en el desarrollo de habilidades para el mercado laboral, hoy gana terreno una nueva mirada que pone en el centro el desarrollo integral de la persona, como base para decidir con sabiduría y vivir en sociedad de manera responsable. En ese contexto, la educación del carácter emerge como una respuesta y propone que la comunidad educativa no solo enseñe conocimientos, sino también forme hábitos, virtudes y criterios para la vida en común.

Con la participación de referentes internacionales, autoridades educativas de toda la región y líderes de más de 15 países, se realizó en la ciudad de Buenos Aires el Congreso Latinoamericano de Educación del Carácter, un encuentro que marcó un hito en la consolidación de una agenda regional enfocada en el desarrollo integral de las personas. Organizado por Fundación Varkey y Dandelion, Centro de Carácter y Liderazgo , el congreso reunió a actores clave del sistema educativo para debatir, compartir evidencia y promover políticas innovadoras que integren la formación del carácter como eje central de la educación .

Durante el encuentro, además, se anunció el lanzamiento de la Global Character Alliance, una red internacional que busca articular esfuerzos a nivel global. Además, se entregó el Premio Dandelion, una iniciativa destinada a reconocer experiencias destacadas en educación del carácter en la región. La jornada contó con la participación de referentes internacionales como James Arthur, Nick Gibb, María Brown y Henry May, Francisco Moller, entre otros, así como líderes educativos de países como Argentina, México, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Reino Unido, España y Suecia, entre otros.

VARKEY3 El congreso reunió a actores clave del sistema educativo para debatir, compartir evidencia. Fundación Varkey.

El Congreso reunió a lideres de la educación

James Arthur, Fundador del Centro Jubilee para el Carácter y las Virtudes de la Universidad de Birmingham y un referente de la Educación del Carácter a nivel mundial, expresó: “La educación no es solo sobre lo que los estudiantes saben, sino sobre quiénes se convierten. Y ser ciudadano no es solo tener derechos, sino contribuir al bien común. Para lograrlo tenemos que recorrer el camino de las virtudes, que no son una idea nueva ni una moda: son un lenguaje universal presente en todas las grandes tradiciones. y las sociedades no están en crisis solo por falta de conocimiento, sino por falta de carácter.” Agustín Porres, Director Regional de Fundación Varkey y fundador de Dandelion, señaló: “Esto no fue sólo un congreso: es una gran conversación que se abrió. El mundo que nos rodea es duro y justamente por eso, esto es más importante que nunca. Educar no es solo transmitir contenidos, es formar personas íntegras, buenas, honestas, con sentido de justicia y gratitud y por eso la educación del carácter no es un complemento: es parte de la respuesta”.

Andreas Schleicher, matemático alemán y Director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos envió un mensaje grabado y señaló: “No educamos solo para transmitir conocimiento, sino -sobre todo- para que las nuevas generaciones puedan crear nuevos modelos sociales, económicos y organizacionales. Los educadores no somos un conjunto de tareas a automatizar, somos creadores de sentido, agentes morales capaces de imaginar y transformar el mundo.” A lo largo del día, el congreso abordó algunos de los debates más relevantes del presente educativo: el rol del currículo oculto en la formación de los estudiantes, el impacto de la tecnología en el desarrollo del carácter, la necesidad de repensar el sentido en la escuela y el liderazgo educativo como motor de transformación.

VARKEY4 La educación no es solo sobre lo que los estudiantes saben, sino sobre quiénes se convierten. Fundación Varkey.

La necesidad de repensar el sentido en la escuela

La agenda incluyó conversatorios con ministros y secretarios de educación, experiencias inmersivas, talleres de innovación pedagógica y espacios de debate sobre los desafíos actuales de la educación. En el cierre de la jornada, Gloria Cisneros —maestra de una escuela primaria en la localidad de Taco Pozo, Chaco, y finalista del Global Teacher Prize 2026 entregado por Varkey— fue entrevista por Rosendo Grobocopatel en el auditorio principal del Congreso. El encuentro al que asistieron más de 600 personas no solo funcionó como espacio de intercambio, sino también como plataforma para fortalecer redes, instituciones y referentes que trabajan por una educación orientada al desarrollo de virtudes en América Latina.