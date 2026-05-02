La miniserie de 8 capítulos de Netflix basada en una novela perfecta para el fin de semana largo

Una miniserie en Netflix revela la trama de una desconocida que siembra discordia al exponer los secretos de los habitantes de una ciudad.

Hay series que enganchan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el último. No hables con extraños es una de ellas. La miniserie británica disponible en Netflix aborda los secretos que escondemos y cómo las mentiras pueden destruir el mundo de quienes nos rodean. Con ocho episodios de 45 minutos, es perfecta para una maratón de un solo día.

De qué trata Adam Price tiene lo que cualquiera llamaría una vida perfecta: es padre de dos hijos, está casado con Corinne, su alma gemela, y tiene una exitosa carrera como abogado. Todo cambia una noche cuando una extraña se sienta a su lado en un bar y le revela algo perturbador sobre su mujer.

Esa desconocida no solo perturba la vida de Adam. Se dedica a contactar con distintos habitantes de una pequeña ciudad británica y contarles secretos graves y desconocidos sobre sus seres queridos, plantando semillas de desconfianza y discordia a su paso.

La serie se desarrolla como varias historias aparentemente inconexas, con personajes intercalados entre ellas. El suspenso va en aumento con cada secreto que se revela a lo largo de los ocho capítulos. Cada personaje oculta algo, y descubrir qué es lo que mantiene al espectador pegado a la pantalla.

El origen La serie está basada en la novela homónima de Harlan Coben, publicada en 2015, y fue creada por Danny Brocklehurst y el propio Coben. El elenco está encabezado por Richard Armitage como Adam Price, junto a Siobhan Finneran y Jennifer Saunders.