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Qué ver en Netflix: drama y suspenso en 6 episodios para el feriado

Esta miniserie de Netflix es perfecta para el feriado: suspenso, secretos y una trama que engancha desde el inicio.

Alejandro Llorente

Una miniserie de Netflix ideal para maratonear el fin de semana largo. Foto: Archivo

Una miniserie de Netflix ideal para maratonear el fin de semana largo. Foto: Archivo

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El fin de semana largo se convierte en la ocasión ideal para maratonear una serie en Netflix. En su catálogo, la plataforma tiene una miniserie británica de suspenso y drama que atrapa desde el primer minuto: Palomas Negras. Se trata de una producción protagonizada por Keira Knightley y Ben Whishaw.

De qué trata la miniserie de suspenso

La miniserie sigue a Helen Webb, una espía de profesión y esposa de un político influyente. Durante diez años estuvo filtrando información confidencial de su marido a la misteriosa organización para la que trabaja: las Palomas Negras. Todo cambia cuando asesinan a su amante, Jason, la misma noche en que otras dos personas también aparecen muertas, en una operación turbia que desata una cadena de eventos imparable.

A la par de estos sucesos, el embajador de China en Reino Unido aparece muerto, y las pistas empiezan a conectar ambas historias. La acción transcurre en vísperas de Navidad, sobre un clima de paz y amor que contrasta con un enredo belicoso de traiciones, deslealtades y asuntos de alto secreto.

Mirá el trailer de Netflix

Palomas Negras - tráiler subtitulado Netflix

Por qué vale la pena

En Rotten Tomatoes la serie tiene un índice de aprobación del 92%, mientras en IMDb tiene una calificación promedio de 7,9 sobre 10. El consenso de los críticos destaca que al mezclar múltiples géneros logra un thriller de acción verdaderamente único e imperdible.

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