Qué ver en Netflix: drama y suspenso en 6 episodios para el feriado

Esta miniserie de Netflix es perfecta para el feriado: suspenso, secretos y una trama que engancha desde el inicio.

El fin de semana largo se convierte en la ocasión ideal para maratonear una serie en Netflix. En su catálogo, la plataforma tiene una miniserie británica de suspenso y drama que atrapa desde el primer minuto: Palomas Negras. Se trata de una producción protagonizada por Keira Knightley y Ben Whishaw.

De qué trata la miniserie de suspenso La miniserie sigue a Helen Webb, una espía de profesión y esposa de un político influyente. Durante diez años estuvo filtrando información confidencial de su marido a la misteriosa organización para la que trabaja: las Palomas Negras. Todo cambia cuando asesinan a su amante, Jason, la misma noche en que otras dos personas también aparecen muertas, en una operación turbia que desata una cadena de eventos imparable.

A la par de estos sucesos, el embajador de China en Reino Unido aparece muerto, y las pistas empiezan a conectar ambas historias. La acción transcurre en vísperas de Navidad, sobre un clima de paz y amor que contrasta con un enredo belicoso de traiciones, deslealtades y asuntos de alto secreto.

Mirá el trailer de Netflix Palomas Negras - tráiler subtitulado Netflix

Por qué vale la pena