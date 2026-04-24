Adiós humedad: el método de limpieza para toallas con mal olor
Dos ingredientes de casa y algunos trucos de limpieza pueden ayudar a alargar la vida útil de las toallas.
Las toallas pueden acumular olor a humedad cuando no se secan bien o quedan guardadas durante mucho tiempo. Este problema no solo afecta su frescura, sino también su durabilidad. Sin embargo, con un método simple de limpieza es posible dejarlas como nuevas y prolongar su vida útil.
Por qué aparece el mal olor
El mal olor puede aparecer por un error que cometemos a menudo: después de usarlas, las dejamos húmedas o mal ventiladas. Esto hace que se acumulen bacterias en las fibras de la tela. Por eso, una limpieza profunda es clave para eliminarlo por completo.
Paso 1: Lavado inicial
Colocá las toallas en el lavarropas sin suavizante y agregá media taza de vinagre blanco. Este ingrediente actúa como desinfectante natural, elimina bacterias y ayuda a neutralizar el olor a humedad desde el primer lavado.
Paso 2: Segundo lavado
Repetí el ciclo, pero esta vez incorporá media taza de bicarbonato de sodio. Este paso potencia la limpieza, remueve residuos acumulados en las fibras y termina de eliminar cualquier resto de olor.
Paso 3: Secado completo
Secá las toallas al aire libre, idealmente al sol, para asegurarte de que no quede humedad. Si usás secadora, verificá que el secado sea total antes de guardarlas, ya que cualquier resto de humedad puede hacer que el olor reaparezca.
- Paso 1: hacé un lavado inicial y colocá las toallas en el lavarropas sin suavizante y agregá media taza de vinagre blanco. Este ingrediente actúa como desinfectante natural y ayuda a neutralizar los olores.
- Paso 2: realizá un nuevo ciclo de lavado, pero esta vez sumá media taza de bicarbonato de sodio. Esto potencia la limpieza y elimina cualquier resto de humedad o suciedad.
- Paso 3: secá las toallas al aire libre, preferentemente al sol. Si usás secadora, asegurate de que estén completamente secas antes de guardarlas para evitar que el olor vuelva.
Cómo evitar que las toallas huelan mal
Aunque eliminar el mal olor no resulta difícil, es recomendable seguir algunos consejos para evitar que las toallas huelan mal en primer lugar:
- Colgá las toallas después de cada uso: es importante dejarla al aire libre para evitar la acumulación de bacterias.
- No coloques las toallas en la cesta de ropa sucia: el olor a moho se concentra en estos lugares en poco tiempo.
- Guardá las toallas solo cuando estén completamente secas: evitá la humedad asegurándote de que las toallas estén bien secas antes de guardarlas.