Adiós humedad: el método de limpieza para toallas con mal olor

Las toallas pueden acumular olor a humedad cuando no se secan bien o quedan guardadas durante mucho tiempo. Este problema no solo afecta su frescura, sino también su durabilidad. Sin embargo, con un método simple de limpieza es posible dejarlas como nuevas y prolongar su vida útil.

El mal olor puede aparecer por un error que cometemos a menudo: después de usarlas, las dejamos húmedas o mal ventiladas. Esto hace que se acumulen bacterias en las fibras de la tela. Por eso, una limpieza profunda es clave para eliminarlo por completo .

Colocá las toallas en el lavarropas sin suavizante y agregá media taza de vinagre blanco. Este ingrediente actúa como desinfectante natural, elimina bacterias y ayuda a neutralizar el olor a humedad desde el primer lavado.

Paso 2: Segundo lavado

Repetí el ciclo, pero esta vez incorporá media taza de bicarbonato de sodio. Este paso potencia la limpieza, remueve residuos acumulados en las fibras y termina de eliminar cualquier resto de olor.

Paso 3: Secado completo

Secá las toallas al aire libre, idealmente al sol, para asegurarte de que no quede humedad. Si usás secadora, verificá que el secado sea total antes de guardarlas, ya que cualquier resto de humedad puede hacer que el olor reaparezca.

Paso 1: hacé un lavado inicial y colocá las toallas en el lavarropas sin suavizante y agregá media taza de vinagre blanco. Este ingrediente actúa como desinfectante natural y ayuda a neutralizar los olores.

Paso 1: hacé un lavado inicial y colocá las toallas en el lavarropas sin suavizante y agregá media taza de vinagre blanco. Este ingrediente actúa como desinfectante natural y ayuda a neutralizar los olores. Paso 2: realizá un nuevo ciclo de lavado, pero esta vez sumá media taza de bicarbonato de sodio. Esto potencia la limpieza y elimina cualquier resto de humedad o suciedad.

Paso 2: realizá un nuevo ciclo de lavado, pero esta vez sumá media taza de bicarbonato de sodio. Esto potencia la limpieza y elimina cualquier resto de humedad o suciedad. Paso 3: secá las toallas al aire libre, preferentemente al sol. Si usás secadora, asegurate de que estén completamente secas antes de guardarlas para evitar que el olor vuelva.

Toallas Claves para que queden perfectas Foto: Shutterstock El truco casero con vinagre y bicarbonato devuelve frescura a las toallas y elimina la humedad. Foto: Shutterstock

Cómo evitar que las toallas huelan mal

Aunque eliminar el mal olor no resulta difícil, es recomendable seguir algunos consejos para evitar que las toallas huelan mal en primer lugar: