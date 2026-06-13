Metal, plástico o vidrio: qué botella conviene usar todos los días

La higiene en el uso de botellas de agua depende de su material y de una limpieza diaria rigurosa para prevenir la proliferación de bacterias.

Elegir una botella de agua para todos los días es algo importante, no solo por cuestiones de comodidad sino también de higiene. Si no se hace una limpieza diaria, las botellas pueden acumular bacterias, sobre todo, dependiendo del material que estén fabricadas. Entre las opciones más comunes aparecen el plástico, el vidrio y el metal.

Botellas: cuál es la opción más higiénica En términos de higiene, las botellas de vidrio suelen ser la mejor opción. Este material no es poroso, no retiene olores ni sabores y permite una limpieza más profunda, lo que reduce significativamente la proliferación de bacterias. Además, no libera sustancias químicas, lo que lo convierte en una alternativa segura para el consumo diario.

Botellas de acero inoxidable El acero inoxidable también se posiciona como una opción recomendable, ya que es resistente, duradero y mantiene bien la temperatura de las bebidas. Sin embargo, requiere una limpieza frecuente, especialmente en tapas y roscas, donde pueden acumularse residuos.

Botellas de plástico Por otro lado, las botellas de plástico son las más económicas y livianas, pero también las menos higiénicas si se usan de forma prolongada. Con el tiempo pueden rayarse, lo que facilita la acumulación de bacterias, y algunas pueden liberar compuestos si no son de buena calidad o si se exponen al calor.