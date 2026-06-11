Limpieza de toallas de baño: la frecuencia ideal según los expertos

Descubrí cada cuánto lavar tus toallas de baño para mantener su suavidad y desinfección, evitando así malos olores y la acumulación de bacterias.

Ni una vez por semana ni una vez al mes: cada cuánto hay que lavar las toallas. Foto: Pexels

Una pregunta que surge seguido en cuanto a la limpieza del hogar es cada cuánto tiempo es recomendable lavar las toallas de baño. Debido al constante uso, acumulan malos olores por la humedad y bacterias del cuerpo, sin embargo, no es necesario lavarla tras cada uso.

Lavarlas después de cada uso puede ser un gasto innecesario de energía y además, en cada lavado la toalla puede ir perdiendo suavidad y color. En este sentido, los expertos recomiendan también algunos pasos a seguir para dejarlas como nuevas.

Cada cuánto lavar las toallas en casa Para determinar cada cuanto lavar una toalla, debemos tener en cuenta el tipo de material de la toalla, el uso que se le da y también, si se secó de la manera correcta. Pero generalmente, expertos recomiendan lavarla cada 3 o 4 usos. En el caso de toallas que se usan para la piscina o playa, lavarlas después de cada uso por la acumulación de arena o cloro.