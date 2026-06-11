Limpieza de toallas de baño: la frecuencia ideal según los expertos
Descubrí cada cuánto lavar tus toallas de baño para mantener su suavidad y desinfección, evitando así malos olores y la acumulación de bacterias.
Una pregunta que surge seguido en cuanto a la limpieza del hogar es cada cuánto tiempo es recomendable lavar las toallas de baño. Debido al constante uso, acumulan malos olores por la humedad y bacterias del cuerpo, sin embargo, no es necesario lavarla tras cada uso.
Lavarlas después de cada uso puede ser un gasto innecesario de energía y además, en cada lavado la toalla puede ir perdiendo suavidad y color. En este sentido, los expertos recomiendan también algunos pasos a seguir para dejarlas como nuevas.
Cada cuánto lavar las toallas en casa
Para determinar cada cuanto lavar una toalla, debemos tener en cuenta el tipo de material de la toalla, el uso que se le da y también, si se secó de la manera correcta. Pero generalmente, expertos recomiendan lavarla cada 3 o 4 usos. En el caso de toallas que se usan para la piscina o playa, lavarlas después de cada uso por la acumulación de arena o cloro.
Cómo lavarlas para que queden siempre suaves
Para mantener la suavidad de las toallas debemos seguir algunos pasos como no utilizar demasiado jabón para la ropa (se queda acumulado entre las fibras) y no sobrecargar el lavarropas. Siguiendo estos consejos, y agregando un chorrito de vinagre blanco en la lavadora para reeemplazar el suavizante podremos tener las toallas más suaves y desinfectadas.