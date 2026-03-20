Cómo dejar las toallas suaves con solo un ingrediente de casa

El vinagre se ha convertido en un ingrediente infalible para la limpieza en el hogar: cómo usarlo para mejorar el aspecto de las toallas.

Con el paso del tiempo las toallas pierden la suavidad que las caracterizaba: se ponen ásperas y pierden color. Sin embargo, esto no es motivo de cambiarlas sino que es hora de aplicar un ingrediente de casa para mejorar su aspecto y alargar su vida útil.

Por qué las toallas pierden suavidad Debido al uso de las toallas es comun que las lavemos seguido en el lavarropas, de esta forma, poco a poco, van acumulando residuos de detergente y suavizante que se incrustra en sus fibras. Aunque suene contradictorio, en este caso, el suavizante no cumple con su finciòn y hace que las toallas se pongan duras y pierdan absorción con el tiempo, porque deja una capa grasa sobre las fibras que las endurece.

Qué usar para suavizarlas Para dejar las toallas suaves y esponjosas, se recomienda utilizar para su limpieza vinagre blanco. Este ingrediente, presente en la mayoría de los hogares, actúa como descalcificante y disuelve esos residuos acumulados, devolviéndole a las fibras su suavidad y capacidad de absorción natural. Además elimina los malos olores sin dejar fragancia propia una vez que se seca.

Aplicarlo es muy fácil: en el momento que lavemos las toallas en el lavarropas debemos agregar media taza al compartimento del suavizante. Además, se recomienda usar agua caliente para una mayor eficacia, sobretodo si las toallas se encuentran muy rígidas. Por último, tenderlas al sol puede ayudar a separar las fibras y recuperar la esponjosidad.