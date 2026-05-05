No es solo evitar pan: lo que deben cuidar los celíacos todos los días

La celiaquía exige cuidados estrictos y de por vida. El consumo de gluten , incluso en pequeñas cantidades, daña el intestino y afecta la absorción de nutrientes. Por eso, los celíacos deben saber qué evitar y cómo manejar los alimentos para mantener la salud y prevenir complicaciones.

El primer punto es claro: eliminar el gluten por completo. Esta proteína está en cereales como trigo, cebada y centeno, y en todos sus derivados. Pan, pastas, galletas y productos de panadería quedan fuera de la dieta diaria.

Pero el problema no termina ahí. Muchos alimentos procesados esconden gluten en salsas, embutidos, sopas o aderezos. Incluso productos que parecen seguros pueden contener trazas por su forma de elaboración. Leer etiquetas es un hábito obligatorio.

Otro riesgo es la contaminación cruzada. Ocurre cuando un alimento sin gluten entra en contacto con superficies, utensilios o aceites que sí lo tienen. Usar utensilios separados y cuidar la cocina es tan importante como elegir bien los ingredientes.

Cerveza

También hay que prestar atención a bebidas y productos no alimentarios. Algunas cervezas, medicamentos o suplementos usan derivados del gluten. Revisar cada producto evita errores que afectan la salud.

Alimentos que sí

En contraste, hay muchos alimentos seguros. Frutas, verduras, carnes, huevos, arroz y legumbres no contienen gluten en su estado natural. Basar la alimentación en estos productos ayuda a mantener una dieta equilibrada.

Cuando ocurre una ingesta accidental, pueden aparecer síntomas como dolor abdominal, diarrea o fatiga. En esos casos, se recomienda hidratación y comidas suaves hasta mejorar.