Nuevas imágenes de la NASA muestran lo peor: una ciudad clave de América se hunde a un ritmo preocupante

La NASA difundió nuevas imágenes satelitales que muestran el hundimiento acelerado de Ciudad de México , una de las áreas urbanas más grandes y pobladas de América. El registro, obtenido entre octubre de 2025 y enero de 2026 por el satélite NISAR, detectó zonas donde el suelo cede más de 2 centímetros por mes.

El nuevo registro fue realizado por el satélite NISAR, una misión conjunta de la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India. Entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026, el sistema detectó áreas de la capital mexicana con hundimientos superiores a los 2 centímetros mensuales, especialmente en sectores marcados en azul oscuro en el mapa difundido por la agencia espacial .

El fenómeno no es nuevo, pero los datos actuales muestran la magnitud del problema. Ciudad de México fue construida sobre el lecho de un antiguo lago y, durante más de un siglo, la extracción de agua subterránea y el peso del desarrollo urbano compactaron el suelo. Según la NASA, esa combinación provocó fracturas en calles, edificios y cañerías, además de daños en infraestructura clave.

La situación se agrava porque la capital mexicana y su área metropolitana concentran a millones de habitantes. AP informó que la ciudad y sus alrededores reúnen cerca de 22 millones de personas y ocupan una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados, lo que convierte al hundimiento en un desafío urbano de escala enorme.

En azul las zonas de la ciudad que se hunden a un ritmo superior de 2 centímetros al mes.

En algunos puntos, como el aeropuerto principal y la zona del Ángel de la Independencia, el hundimiento promedio ronda los 2 centímetros por mes. Proyectado a un año, ese ritmo equivale a unos 24 centímetros, una cifra que ubica a Ciudad de México entre las metrópolis que más rápido se hunden en el mundo.

El investigador Enrique Cabral, de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el problema golpea directamente a la infraestructura crítica. “It damages part of the critical infrastructure of Mexico City, such as the subway, the drainage system, the water, the potable water system, housing and streets”, dijo. Luego resumió la dimensión del caso con una frase tajante: “It’s a very big problem”.

La NASA explicó que NISAR puede trabajar de día y de noche, incluso con nubes o lluvia, y detectar cambios sutiles en la superficie terrestre. Esa capacidad permite seguir el movimiento del suelo casi en tiempo real y observar zonas que antes eran más difíciles de estudiar con precisión.

Para los especialistas, el valor de estas imágenes no está solo en mostrar el hundimiento, sino en ayudar a planificar respuestas. Paul Rosen, científico de NISAR, señaló que el proyecto permite documentar los cambios dentro de una ciudad y ver la magnitud completa del problema. Con más datos, los investigadores esperan llegar algún día a mediciones más detalladas, incluso edificio por edificio.

El caso de Ciudad de México también funciona como una advertencia global. La misma tecnología de la NASA podría aplicarse para estudiar fallas geológicas, volcanes, glaciares, desastres naturales y efectos del cambio climático. En la capital mexicana, sin embargo, el primer paso es urgente y concreto: entender con precisión qué zonas se hunden más rápido para reducir los daños antes de que el deterioro avance todavía más.