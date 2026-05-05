La Ciudad de Mendoza propone un recorrido por edificios icónicos con historia y gastronomía

La iniciativa invita a recorrer espacios emblemáticos del casco urbano con guía especializado y cierre gastronómico en un rooftop icónico.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza presenta “Sabor a Ciudad, especial Edificios Icónicos”, una propuesta que invita a vecinos y turistas a recorrer algunos de los espacios más representativos del casco urbano a través de una experiencia guiada que combina historia, arquitectura y gastronomía local.

La iniciativa busca ofrecer una mirada integral sobre la identidad mendocina, integrando el valor patrimonial de sus construcciones con la riqueza de su oferta culinaria. De esta manera, el circuito propone redescubrir la ciudad desde una perspectiva cultural y sensorial.

Durante el recorrido, un guía anfitrión acompañará a los participantes brindando información sobre edificios que cuentan con declaratorias patrimoniales a nivel municipal, provincial y nacional, destacando su relevancia dentro del entramado histórico de Mendoza.

Un circuito por los íconos del centro mendocino La experiencia comenzará en el escudo de plaza Independencia y tendrá como primera parada el Park Hyatt Hotel (ex Plaza Hotel), considerado uno de los íconos arquitectónicos de la Ciudad. Luego, el trayecto continuará por la Peatonal Sarmiento hasta arribar al tradicional Pasaje San Martín, que en 2026 celebra su centenario y se distingue por sus vitrales y detalles de época.

Un cierre con vistas y gastronomía El recorrido finalizará en el emblemático Edificio Gómez, declarado Monumento Histórico Nacional, donde los asistentes podrán disfrutar de un brindis en el Gómez Rooftop. Así, la propuesta conjuga aprendizaje, disfrute y encuentro en un entorno único.