Vuelven las visitas guiadas al Teatro Independencia por sus 100 años: cómo ir gratis

El Teatro Independencia , la mayor sala cultural que tiene Mendoza, podrá ser visitada a partir del martes 5 de mayo para conocer su historia, porque está celebrando 100 años desde su inauguración. Será con entrada gratuita, con reserva anticipada de día y hora.

A partir del martes 5 de mayo, la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza, lanza “Teatro Independencia: un siglo, mil historias”, el programa de visitas guiadas al espacio cultural ubicado en Chile y Espejo , de Ciudad.

Los tickets para poder realizar este itinerario histórico, turístico y cultural se pueden adquirir a través de entradaweb.com.ar , y son gratuitos.

En cada visita se podrán vivenciar los secretos del Teatro Independencia. Inaugurado en 1925, es Patrimonio Cultural de Mendoza, precisamente por su belleza arquitectónica, que tuvo distintas reformas.

En 1940, se incorporaron, por ejemplo, detalles ornamentales de estilo francés con reminiscencias griegas, pero entre sus paredes se han vivido algunos de los acontecimientos culturales más relevantes de la provincia.

teatro independencia recorrido 100 años_-cuarenta El Teatro Independencia por dentro. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Supervisado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el proyecto ya contaba con planos aprobados desde octubre de 1923, diseñados por el arquitecto Alfredo Israel. La construcción, a cargo de la empresa de los ingenieros Perrone y Ayerza, demandó dos años y adoptó un estilo académico francés.

Su fachada presenta un frontis neoclásico con columnas corintias, un friso de estilo rococó, el Escudo de Mendoza en bajorrelieve y una balaustrada superior.

El interior se inspiró en los teatros de ópera italianos, con una imponente escalera de mármol gris en el vestíbulo que conduce a la sala. Actualmente, el Independencia busca consolidarse como productor y realizador de sus propios espectáculos, promoviendo un modelo de gestión centrado en los procesos creativos y en el rol protagónico de los artistas. Además, es sede de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

A cien años de su inauguración, el Teatro Independencia es el centro de la escena para recordar su historia. Como emblema cultural de Mendoza, sigue siendo un punto de encuentro, un espacio que crece con la comunidad y que acompaña a la construcción permanente de nuestra identidad.