La UTN ofrecerá sus carreras en una expo educativa por primera vez: cuándo será

Este miércoles, la Universidad Tecnológica Nacional ( UTN ) regional Mendoza anunció la realización de la Expo UTN 2026. Se trata de una oportunidad única para conocer la oferta académica de la institución y el futuro de la ciencia y tecnología. Los detalles y la fecha.

"La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza tiene el agrado de anunciar la realización de la EXPO UTN 2026, un evento de carácter institucional destinado a la comunidad educativa y a la sociedad mendocina en general", confirmaron en un comunicado oficial.

La expo se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo de 2026 , en las instalaciones de la Facultad Regional Mendoza, en el horario de 15 a 20 horas.

El evento contará con la participación de todas las carreras que ofrece la casa de estudios, brindando a los jóvenes y sus familias la posibilidad de conocer en detalle cada propuesta académica, sus incumbencias profesionales y las salidas laborales que ofrecen.

Estudiantes, docentes y profesionales estarán presentes para orientar a quienes se acerquen con inquietudes vocacionales, generando un espacio de intercambio genuino entre la institución y la comunidad.

En un contexto global marcado por la transformación digital y la creciente demanda de profesionales especializados, las carreras tecnológicas e ingenieriles se posicionan como las más requeridas por el mercado laboral tanto a nivel nacional como internacional.

Ingeniería, la vedette de la UTN

La formación en ingeniería, tecnología y disciplinas afines no solo garantiza altos índices de empleabilidad, sino que también sitúa a los graduados en la vanguardia del desarrollo económico y científico. Apostar por una carrera en la UTN es apostar por el futuro: el de cada estudiante y el de la sociedad mendocina en su conjunto.

La Expo UTN 2026 contará con la presencia de las autoridades de la Facultad Regional Mendoza, quienes encabezarán la apertura del evento y estarán disponibles para recibir a los futuros estudiantes y sus familias. Su participación refleja el compromiso institucional con la formación de nuevas generaciones de profesionales y con el fortalecimiento del vínculo entre la universidad pública y la comunidad.

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza invita a toda la comunidad a participar de esta iniciativa, convencida de que la educación tecnológica es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y la transformación positiva de nuestra región. La EXPO UTN 2026 es una puerta abierta al conocimiento, a la vocación y al futuro.