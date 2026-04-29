La UTN ofrecerá sus carreras en una expo educativa por primera vez: cuándo será
La Universidad Tecnológica Nacional, con sede en Mendoza, mostrará su oferta de carreras en una expo educativa por primera vez. Los detalles.
Este miércoles, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Mendoza anunció la realización de la Expo UTN 2026. Se trata de una oportunidad única para conocer la oferta académica de la institución y el futuro de la ciencia y tecnología. Los detalles y la fecha.
"La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza tiene el agrado de anunciar la realización de la EXPO UTN 2026, un evento de carácter institucional destinado a la comunidad educativa y a la sociedad mendocina en general", confirmaron en un comunicado oficial.
Cuándo será la Expo UTN en Mendoza
La expo se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Facultad Regional Mendoza, en el horario de 15 a 20 horas.
El evento contará con la participación de todas las carreras que ofrece la casa de estudios, brindando a los jóvenes y sus familias la posibilidad de conocer en detalle cada propuesta académica, sus incumbencias profesionales y las salidas laborales que ofrecen.
Estudiantes, docentes y profesionales estarán presentes para orientar a quienes se acerquen con inquietudes vocacionales, generando un espacio de intercambio genuino entre la institución y la comunidad.
En un contexto global marcado por la transformación digital y la creciente demanda de profesionales especializados, las carreras tecnológicas e ingenieriles se posicionan como las más requeridas por el mercado laboral tanto a nivel nacional como internacional.
Ingeniería, la vedette de la UTN
La formación en ingeniería, tecnología y disciplinas afines no solo garantiza altos índices de empleabilidad, sino que también sitúa a los graduados en la vanguardia del desarrollo económico y científico. Apostar por una carrera en la UTN es apostar por el futuro: el de cada estudiante y el de la sociedad mendocina en su conjunto.
La Expo UTN 2026 contará con la presencia de las autoridades de la Facultad Regional Mendoza, quienes encabezarán la apertura del evento y estarán disponibles para recibir a los futuros estudiantes y sus familias. Su participación refleja el compromiso institucional con la formación de nuevas generaciones de profesionales y con el fortalecimiento del vínculo entre la universidad pública y la comunidad.
La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza invita a toda la comunidad a participar de esta iniciativa, convencida de que la educación tecnológica es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y la transformación positiva de nuestra región. La EXPO UTN 2026 es una puerta abierta al conocimiento, a la vocación y al futuro.