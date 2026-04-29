Alerta por un corte de agua imprevisto en dos departamentos del Gran Mendoza

Este miércoles, Aysam informó el corte de agua en dos zonas de Godoy Cruz y Guaymallén . La empresa comunicó que ya se encuentran trabajando para poder solucionar los inconvenientes y reestablecer el normal servicio de agua potable en las áreas afectadas.

Según comunicó Aguas Mendocinas, la rotura de un caño maestro en Godoy Cruz (ocasionada por terceros) interrumpió el normal abastecimiento de agua potable desde la calle General Julio Roca hasta el Acceso Sur y desde Carrodilla hasta Rawson.

Por otro lado, informó que tras la rotura de otro caño maestro se suspendió el normal abastecimiento en el espacio ubicado entre las calles Balcarce, Alsina, Brandsen y Remedios de Escalada en Guaymallén .

Personal de Aysam se encuentra trabajando para solucionar el corte de agua en Guaymallén.

En ambos casos, desde Aysam señalaron que personal de la empresa ya se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes y reestablecer el servicio lo antes posible.

La recomendaciones de Aysam

Durante el corte de agua, Aguas Mendocinas solicita a la población que mantenga una reserva de agua potable embotellada de 2 litros por persona, cuide la reserva de agua en el tanque, haga uso responsable y solidario del recurso evite el uso de lavarropas y el riego de jardines.