Corte de agua en el Gran Mendoza: cuándo comenzará a normalizarse el servicio

Aguas Mendocinas informó avances en la reparación del sistema y detalló cómo será el proceso de restitución en las zonas afectadas.

Aguas Mendocinas informó que continúa el corte del servicio de agua potable en varias zonas del Área Metropolitana, como consecuencia de la rotura de la aducción del Establecimiento Potabilizador Luján I. Según precisaron, el daño fue ocasionado por trabajos realizados por la empresa Electrificaciones Saavedra.

Desde la empresa indicaron que las tareas de reparación siguen en ejecución y estimaron que podrían finalizar alrededor de las 2:00 de la madrugada. A partir de ese momento, se iniciará un proceso técnico para restituir el servicio.

Qué dijeron desde Aguas Mendocinas Una vez concluidas las reparaciones, comenzará la puesta en funcionamiento del Establecimiento Potabilizador Luján I, seguida del llenado de reservas y la posterior purga de acueductos. Este procedimiento es necesario para garantizar la calidad del agua y el correcto funcionamiento del sistema.

aguas mendocinas1 Aguas Mendocinas informó avances tras el corte masivo y detalló el proceso de recuperación. X @AguasMendocinas