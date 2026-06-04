Anuncian un corte de agua para este jueves en Guaymallén: en qué zonas y a partir de qué hora

Un corte de agua programado afectará este jueves a una importante zona de Guaymallén . La medida fue anunciada por Aguas Mendocinas y responde a trabajos de empalme de redes destinados a mejorar la infraestructura de distribución.

Según detalló la empresa, la interrupción está prevista entre las 9 y las 21 horas y alcanzará al sector comprendido entre Las Cañas y Azcuénaga, y desde Elpidio González hasta Adolfo Calle. Durante ese período podrían registrarse cortes o disminuciones en la presión del suministro.

Guaymallén: habrá un corte de agua de 12 horas por trabajos en la red.

Ante esta situación, la compañía recomendó a los vecinos tomar las medidas necesarias para reducir el impacto de la interrupción y garantizar el acceso al agua durante las horas en las que se desarrollarán las tareas.

Entre las principales sugerencias, Aguas Mendocinas pidió mantener una reserva de agua potable embotellada de al menos dos litros por persona y cuidar permanentemente el agua almacenada en los tanques domiciliarios.

Además, solicitó a quienes residan en las cercanías de la zona afectada realizar un uso responsable y solidario del recurso, regulando la intensidad del caudal en canillas y evitando actividades que demanden un alto consumo de agua.

En ese sentido, se recomendó no utilizar lavarropas automáticos, lavavajillas ni sistemas de riego durante el tiempo que duren los trabajos, con el objetivo de preservar las reservas disponibles y facilitar la normalización del servicio una vez finalizadas las tareas.

La empresa también recordó que el lavado de veredas y vehículos mediante mangueras o hidrolavadoras está prohibido durante todo el año, una medida orientada a promover el uso eficiente del agua potable en la provincia.