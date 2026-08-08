Atención: un corte de agua imprevisto afecta a gran parte de la Ciudad de Mendoza

Según informaron desde Aysam, un corte de agua potable debido a la rotura de un caño maestro afecta a buena parte de la Ciudad de Mendoza.

Este sábado, un corte de agua imprevisto impacta en una zona extensa del departamento de Ciudad de Mendoza, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). Es por ello que el servicio podría verse afectado en tanto duren los trabajos de normalización.

Según explicaron, una rotura en un caño maestro ocasionada por terceros ocasionó la interrupción del normal abastecimiento de agua potable, perjudicando a cientos de vecinos. Personal de Aysam ya se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible.

Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua Desde Aysam precisaron que la zona afectada abarca desde la calle San Martín hasta Pedro B. Palacios/ Gob. Ricardo Videla y desde Brasil hasta Coronel Díaz, lo que incluye la gran mayoría de la zona este de la capital.