Orgasmo femenino: por qué conocer el propio placer mejora la salud integral

El 8 de agosto no es una fecha para celebrar el orgasmo como una hazaña, ni para incomodarnos en la mesa familiar.

En 2006, un concejal de un pueblo brasileño de menos de 40 mil habitantes leyó un estudio universitario que aseguraba que casi tres de cada diez mujeres de su ciudad nunca habían llegado al orgasmo. Decidió declararlo un problema de salud pública y promovió una ordenanza para visibilizarlo.

Así nació, en Esperantina, la fecha que hoy se celebra en buena parte del mundo cada 8 de agosto, el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Casi veinte años después, seguimos necesitando un día marcado en el calendario para decir en voz alta algo que en cualquier consultorio debería ser obvio. El placer femenino es salud y todavía nos cuesta hablar de eso sin vergüenza.

Empecemos por lo que menos se explica y más se subestima. El orgasmo es un evento fisiológico concreto, con pasos que se pueden describir uno por uno. Primero, el suelo pélvico (el grupo de músculos que sostiene la vejiga, el útero y el recto, el mismo que se entrena con los ejercicios de Kegel) se contrae de forma rítmica, en oleadas cortas y seguidas. Al mismo tiempo, el cerebro libera oxitocina, la hormona asociada al vínculo y la calma, y endorfinas, que funcionan como analgésicos naturales del propio cuerpo. Estas dos liberaciones producen dos efectos que se pueden medir. El cortisol, la hormona asociada al estrés, baja. Y el umbral al dolor sube, lo que en la práctica significa que el cuerpo tolera mejor las molestias físicas durante un rato. Todo esto es neuroquímica que se estudia en investigación de medicina sexual.

Cada 8 de agosto, el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Archivo. El placer femenino es salud Lo segundo que se suele subestimar es la dimensión emocional. El clítoris es protagonista, pero el verdadero centro de mando está en el cerebro, donde se procesan la seguridad, la confianza, la vergüenza heredada y el sistema de creencias limitantes. Por eso una mujer puede tener la anatomía perfectamente intacta y aun así no llegar nunca. El freno casi nunca está en el cuerpo, está en la cabeza, y ahí es donde aparece una consecuencia clínica muy concreta. Cuando la dificultad para el orgasmo no cede con el tiempo, el camino no pasa solo por la anatomía, pasa por el autoconocimiento.

Hay todavía una tercera capa que en el consultorio casi nunca nombramos, aunque las pacientes la viven todo el tiempo. Podríamos llamarla esfera espiritual. Acá hablamos de la experiencia concreta de habitar el propio cuerpo sin pedir permiso. Reconocerse capaz de sentir placer, y sostenerlo sin culpa, cambia la manera en que una mujer se para frente al mundo. La autoestima y la satisfacción sexual caminan tan cerca en la evidencia científica que, cuando una mujer conoce su propio placer, deja de necesitar que alguien más se lo confirme.