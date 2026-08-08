Futbol 2026: los hombres que nuestros hijos aprendieron a mirar

Cuando pensemos en este último Mundial, recordaremos goles, atajadas, festejos y campeones. Sin embargo, hay algo mucho más importante que ocurrió frente a millones de pantallas: nuestros hijos observan cómo se comportan los hombres cuando enfrentaron el éxito, la derrota, la presión, el reconocimiento y sus emociones.

El deporte de alto rendimiento se convierte, por excelencia pero sin buscarlo, en una escuela de modelos masculinos. Los hijos no solo aprenden cómo se juega al fútbol, también aprenden cómo un hombre trata a sus compañeros, cómo enfrenta un fracaso, cómo expresa la alegría, cómo agradece a quienes lo ayudaron a llegar y qué hace con el éxito cuando finalmente lo alcanza.

Durante mucho tiempo, la imagen tradicional de la masculinidad estuvo asociada a la idea de que un hombre debía ser fuerte, autosuficiente y emocionalmente imperturbable. Mostrar tristeza era un signo de debilidad, pedir ayuda era una muestra de fragilidad, expresar afecto era algo reservado para la intimidad. Sin embargo, este Mundial volvió a mostrar una realidad muy distinta. Los grandes referentes del fútbol demostraron que la fortaleza no consiste en ocultar las emociones, sino en aprender a vivirlas con madurez. Los invito a pensar en los ejemplos que este mundial nos dejó, para correr el foco de lo que pudo ser y no fue, porque en realidad, fueron muchas cosas positivas. Quizás no trajeron nuevamente la copa al país, pero dieron muchos ejemplos que podemos capitalizar para fomentar un crecimiento saludable en nuestra familia, en especial, si tenemos varones que criar.

Lo que pasa en la cancha, pasa en la vida Uno de los ejemplos más llamativos fue el del noruego Erling Haaland. Conocido por su potencia goleadora, hay un gesto que dice mucho más sobre su identidad: eligió utilizar el apellido de su madre como nombre deportivo. En un ambiente donde la fama suele alimentar el individualismo, ese detalle habla de gratitud y de reconocimiento hacia quienes hicieron posible el camino recorrido. Es una enseñanza sencilla, pero profunda: ningún éxito se construye solo. Para los padres, puede ser una oportunidad para preguntar a sus hijos quiénes fueron las personas que los ayudaron a crecer y por qué es importante agradecerles. También resulta inspiradora la historia de Achraf Hakimi y su hermosa relación de gratitud con su mamá. En numerosas ocasiones la ha abrazado públicamente después de los partidos y ha reconocido el sacrificio que hizo por él y su familia. Lejos de disminuir su imagen como deportista de élite, esos gestos la enriquecen. Nos recuerdan que un hombre puede ser competitivo, exitoso y, al mismo tiempo, expresar afecto y gratitud. Quizá nuestros hijos necesiten ver con más frecuencia esa forma de masculinidad: una que no teme decir "gracias", abrazar o demostrar cariño.

Uno de los ejemplos más llamativos fue el del noruego Erling Haaland. Archivo. Otra historia inolvidable fue la del arquero de Cabo Verde, Vozinha. A los 40 años disputó su primer Mundial y fue figura en un partido histórico para su país. Cuando terminó el encuentro, no ocultó las lágrimas: lloró de emoción porque sabía que estaba viviendo el sueño de toda una vida. Sus lágrimas no hablaron de debilidad, sino de perseverancia, esperanza y gratitud. En una cultura que muchas veces les dice a los varones que deben contener todo lo que sienten, ver a un hombre emocionarse sin vergüenza es una poderosa lección para las nuevas generaciones. Vozinha además demostró que no hay edad para cumplir los sueños, si se lucha con perseverancia para cumplirlos. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos ayudaran a hablar en familia sobre lo que “se ve” y lo que “se espera” en las actitudes de un hombre. Preguntarnos por qué no es saludable guardarse las emociones y por qué solemos canalizar muchas de esas solo en acciones que parecen relacionarse con el enojo. Preguntarnos cómo nos apoyamos en los que más queremos, cómo nos comunicamos con ellos y cómo nos ayudan a ser mejor, es un ejercicio que podemos poner en practica mucho mas seguidos que una vez, cada 4 años.

Otra historia inolvidable fue la del arquero de Cabo Verde, Vozinha. Archivo. Lo que somos, derrama a los que tenemos cerca La historia de Sadio Mané también merece ser contada en las mesas familiares. Proveniente de un contexto de grandes carencias, decidió invertir buena parte de su éxito en construir escuelas, hospitales y oportunidades para su comunidad. Su carrera nos recuerda que el reconocimiento personal alcanza su mayor sentido cuando se convierte en una bendición para otros. En una sociedad que suele asociar el éxito con el consumo y el prestigio, Mané enseña que la grandeza también se mide por la capacidad de servir. Otro ejemplo de esperanza es Alphonso Davies, que nació en un campo de refugiados, y pasó de una infancia marcada por la incertidumbre a representar a Canadá en un Mundial. Su historia demuestra que el origen no determina el destino. Para muchos chicos que atraviesan situaciones difíciles, escuchar testimonios como el suyo puede abrir una puerta a la esperanza. Las circunstancias influyen, pero no escriben el capítulo final de una vida.